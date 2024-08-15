Взрыв в кафе Киева 14 августа — сдетонировала петарда

В Киеве в одном из кафе произошел взрыв — в сети появились кадры
В Киеве 14 августа в кафе Zigzag на улице Рейтарской произошел взрыв. В заведении отметили, что сдетонировала петарда.
Об этом сообщила владелица заведения Любовь Цыбульская в своем Facebook.
Взрыв в заведении в Киеве 14 августа
Женщина рассказала, что взрыв вызвала не граната, а петарда, которую принес один из посетителей.
"Это была петарда. Пиротехническое средство в виде гранаты, которое было принесено одним из гостей как игрушка-сувенир и оставлено на баре. Работа с командой по "сувенирам" будет проведена", — отметила она.
Что предшествовало
Напомним, в центре Киева на улице Рейтарской в среду, 14 августа, раздался взрыв. Предварительно сообщали, что там взорвали гранату. На место сразу приехали все службы.
Незадолго стало известно, что в результате взрыва в заведении произошло задымление. Как отметил мер Киева Виталий Кличко, пострадавших и разрушений из-за инцидента нет.
Также видео с места происшествия обнародовал журналист Сергей Гришин в Telegram.
Он уточнил, что взрыв произошел в кафе "Зигзаг" на Рейтарской: официант дал гранату гостю, который думал, что это сувенир, начал крутить и она взорвалась.
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