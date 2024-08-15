Взрыв в кафе Киева 14 августа — сдетонировала петарда

Полиция и скорая на месте взрыва в Киеве. Фото: скриншот с видео

В Киеве 14 августа в кафе Zigzag на улице Рейтарской произошел взрыв. В заведении отметили, что сдетонировала петарда.

Об этом сообщила владелица заведения Любовь Цыбульская в своем Facebook.

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Женщина рассказала, что взрыв вызвала не граната, а петарда, которую принес один из посетителей.

"Это была петарда. Пиротехническое средство в виде гранаты, которое было принесено одним из гостей как игрушка-сувенир и оставлено на баре. Работа с командой по "сувенирам" будет проведена", — отметила она.

Скриншот сообщения Любви Цибульской

Что предшествовало

Напомним, в центре Киева на улице Рейтарской в среду, 14 августа, раздался взрыв. Предварительно сообщали, что там взорвали гранату. На место сразу приехали все службы.

Незадолго стало известно, что в результате взрыва в заведении произошло задымление. Как отметил мер Киева Виталий Кличко, пострадавших и разрушений из-за инцидента нет.

Также видео с места происшествия обнародовал журналист Сергей Гришин в Telegram.

Он уточнил, что взрыв произошел в кафе "Зигзаг" на Рейтарской: официант дал гранату гостю, который думал, что это сувенир, начал крутить и она взорвалась.