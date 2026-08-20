Кличко: каждая атака на Киев обходится бюджету в 500 млн гривен

Виталий Кличко. Фото: Виталий Кличко/Facebook

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Россия продолжает систематически наносить удары по столице Украины, атакуя Киев ракетами и беспилотниками. Последствия таких обстрелов для городской инфраструктуры остаются масштабными и требуют значительных средств на восстановление. По словам мэра Киева Виталия Кличко, каждая российская атака наносит городу ущерб примерно на 500 миллионов гривен.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил, отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Анны Сирик.

Кличко рассказал о последствиях атаки РФ на Киев

По словам мэра, российские удары регулярно наносят значительный ущерб городской инфраструктуре. В настоящее время в Киеве более 4 тысяч домов получили значительные повреждения различной степени.

"Каждая атака на Киев обходится городскому бюджету примерно в полмиллиарда гривен", — сообщил мэр Киева.

Кличко также сообщил, что Киев почти дважды в неделю подвергается атакам с применением баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников.

В Киеве планируют установить новые мобильные укрытия

До конца года в столице должны появиться новые мобильные укрытия. Их планируют устанавливать в первую очередь в местах, где отсутствуют другие защитные сооружения.

Виталий Кличко рассказал, что в прошлом году на мобильные укрытия было выделено полмиллиарда гривен, однако районные администрации не освоили средства и вернули их в городской бюджет.

Также он заявил, что профессиональных бомбоубежищ, способных обеспечить лучший уровень защиты во время ракетных ударов, в столице, к сожалению, недостаточно.

Киев готовит дублирующую систему отопления

Отдельно мэр Киева рассказал о подготовке столицы к отопительному сезону. По его словам, более 50% запланированных работ по подготовке дублирующей системы отопления уже выполнены, на отдельных объектах готовность достигает 90%. Создание резервной инфраструктуры должно помочь Киеву обеспечить отопление в случае повреждения основной системы в результате российской атаки.

Последние новости Киева

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 20 августа РФ атаковала Киев. В Соломенском районе столицы продолжается ликвидация последствий российского удара. Повреждены гражданские объекты: детская больница, учебные заведения и жилые дома. Пострадавшие получают психологическую помощь, а также содействие в оформлении финансовых выплат за поврежденное имущество.

Также Новини.LIVE писали, что в Соломенском районе Киева 20 августа под завалами обнаружили тело еще одной женщины. Таким образом, число погибших в результате массированной российской атаки на столицу возросло до 13, еще один человек погиб в Киевской области. Всего жертвами удара стали 14 человек, более 40 человек получили ранения.