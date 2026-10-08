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Главная Киев Речь идет о выживании: Кличко посоветовал уезжать из Киева

Речь идет о выживании: Кличко посоветовал уезжать из Киева

Ua ru
8 октября 2026 23:56
Кличко призвал киевлян временно покинуть Киев
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за усиления российских атак столица оказалась в условиях, когда речь идет о выживании. Киевлянам, у которых есть друзья или родственники за пределами столицы, он посоветовал рассмотреть возможность временного переезда. В то же время Кличко подчеркнул, что не будет призывать к полной эвакуации Киева.

Об этом мэр столицы сказал в интервью агентству AFP, пишет France24, сообщает Новини.LIVE.

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Кличко посоветовал киевлянам временно уехать

По словам Виталия Кличко, жителям Киева, у которых есть друзья или родственники за пределами столицы, стоит рассмотреть возможность временно переехать к ним. Такой совет мэр озвучил на фоне усиления российских обстрелов города.

Кличко отметил, что из-за атак ежедневно поступают сообщения о разрушенных зданиях, раненых и погибших. Он подчеркнул, что обстрелы Киева усиливаются.

"Ежедневно поступают новые сообщения о разрушенных зданиях, раненых или погибших людях, ведь обстрелы нашего города усиливаются. Сегодня речь идет о выживании", — заявил мэр в интервью AFP.

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В то же время мэр подчеркнул, что не будет призывать к полной эвакуации столицы. По его словам, оставить города пустыми и отдать их России — именно тот сценарий, к которому стремится Путин.

Как Киев готовится к зиме

К зиме столица готовит резервные системы отопления, а также запасает топливо, продовольствие и питьевую воду. В то же время Кличко предупредил, что даже надлежащая подготовка не исключает неблагоприятного сценария.

По его словам, такая ситуация может возникнуть, если противовоздушная оборона не сможет отразить российские атаки.

Российские удары уже вызывают отключения электроэнергии и перебои с водоснабжением в Киеве. Мэр также предупредил, что нарушение работы водопроводной инфраструктуры может привести к масштабному кризису.

Новини.LIVE сообщали, что недавно Виталий Кличко заявил, что столице может грозить серьезный кризис с водоснабжением из-за российских ударов. Атаки уже вызвали перебои с водо- и электроснабжением в некоторых районах города. В то же время власти рассматривают установку понтонных мостов через Днепр в качестве альтернативного варианта переправы.

Новини.LIVE также писали, что 8 октября 2026 года в Киеве временно останавливали движение поездов метро из-за снижения напряжения в энергосистеме. На "синей" и "зеленой" линиях движение постепенно возобновили с увеличенными интервалами, тогда как "красная" линия некоторое время оставалась без движения. Все подземные станции метро продолжали работать в качестве укрытий.

Виталий Кличко Киев обстрелы отключения света столица графики отключений света
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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