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Главная Киев Пантелеев: в Киеве могут установить модульные укрытия

Пантелеев: в Киеве могут установить модульные укрытия

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 19:54
Пантелеев рассказал о модульных укрытиях в Киеве
Петр Пантелеев. Фото: КГГА

В Киеве продолжают изучать возможность установки модульных укрытий вместимостью 20–50 человек. По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, такие сооружения могут быть целесообразны прежде всего возле конечных остановок общественного транспорта и в районах, где поблизости нет метро или других доступных укрытий.

Об этом он заявил на брифинге, посвященном ходу выполнения Плана устойчивости города Киева и подготовке к зимнему периоду, передает Новини.LIVE.

Пантелеев объяснил, где могут установить модульные укрытия

Чиновник подчеркнул, что небольшие модульные сооружения не способны существенно увеличить защитное пространство в крупных жилых массивах.

"В принципе, для укрытия населения укрытия вместимостью 20–50 мест не позволяют глобально увеличить это защитное пространство, если говорить о крупном жилом массиве", — отметил Пантелеев.

По его словам, такие укрытия могут быть полезны в местах, где людям нужно быстро укрыться во время воздушной тревоги, а полноценного укрытия поблизости нет. Среди возможных локаций он назвал, в частности, Деснянский район, где рядом с частью территорий нет станции метро. Вопрос финансирования таких сооружений пока не снят с повестки дня. В то же время в КГГА планируют определять места для их установки только там, где это действительно необходимо.

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"Поэтому этот вопрос мы не сняли с рассмотрения, и в настоящее время изучается возможность выделения средств на установку таких укрытий, но только там, где это целесообразно", — сказал заместитель председателя КГГА.

Пантелеев также пояснил, что стоимость и оснащение модульных укрытий будут зависеть от места их расположения и назначения. Сооружение возле транспортной остановки может иметь более простое оборудование, если не предполагается длительное пребывание людей ночью. Зато укрытия вблизи жилых районов должны быть приспособлены для пребывания людей в любое время суток, в частности, оборудованы системой обогрева, что увеличит их стоимость.

Как сообщали Новини.LIVE, Киев пересмотрел стоимость Плана обеспечения устойчивости города — ее сократили с 67 до 37 млрд грн. По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, на реализацию предусмотренных мер уже удалось привлечь более 20 млрд грн.

Как сообщали Новини.LIVE, депутат Киевсовета Андрей Витренко заявил, что в столице нет отдельного бюджетного финансирования на ежедневное содержание укрытий. По его словам, часть расходов на воду, медикаменты, генераторы и топливо покрывают благотворители, бизнес и сами жители.

Киев КГГА укрытия
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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