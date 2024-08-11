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Весь удар взял на себя пригород — в КМВА объяснили особенность атаки РФ на столицу

11 августа 2024 09:09
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Ночной обстрел Киева и области 11 августа — сколько дронов уничтожило ПВО
Мобильная группа ПВО Украины. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Во время ночных российских обстрелов Киева и области над столицей было уничтожено 10 вражеских дронов-камикадзе. В то же время баллистические ракеты упали в Киевской области.

Об этом рассказал глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в воскресенье, 11 августа.

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Как сообщается, столицу Украины атаковали 10 иранских дронов Shahed-136. Все они были сбиты.

"Около десятка из них после сложных маневров пытались атаковать Киев. Но силами и средствами ПВО все ударные дроны врага были сбиты в воздушном пространстве столицы Украины. Количество и тип вооружения предоставят в отчетах Воздушные Силы", — говорят в КМВА.

В то же время, запущенные с севера баллистические ракеты (вероятно, "Искандер" или северокорейские KN-23) упали в Киевской области. Информация о потерпевших уточняется.

взрывы на киевщине 11 августа
Скриншот заявления Попко

Ночной ракетный удар по Киеву и области 11 августа — что известно

Напомним, в Киевской области ночью 11 августа прогремели взрывы из-за работы ПВО по враждебным целям. Также сообщалось о взрывах в Киеве.

Впоследствии стало известно, что в результате ракетного удара по Броварскому району Киевской области погибли мужчина и ребенок.

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