КГВА: под завалами в Дарницком районе могут еще находиться люди

Последствия удара по Киеву. Фото: Новини.LIVE

Карина Приходько Редактор

В результате российской атаки на Киев 6 июля число погибших возросло до 12 человек. Еще 60 человек получили ранения, в том числе пятеро детей. Кроме того, в Дарницком районе люди еще могут находиться под завалами.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп в эфире Ранок.LIVE.

Последствия удара по Киеву 6 июля

Поп рассказала, что в медицинские учреждения были госпитализированы 23 пострадавших, большинство из которых находятся в состоянии средней тяжести. Среди госпитализированных — трое детей. Еще более 35 человек, в том числе двое детей, получают необходимую медицинскую помощь амбулаторно.

В то же время поисково-спасательная операция также продолжается в Дарницком районе столицы. Сейчас спасатели продолжают расчищать завалы, а информация о возможном количестве людей, которые могут находиться под ними, уточняется.

Как отметила пресс-секретарь КГВА, к месту трагедии прибывают родственники, соседи и близкие жильцов разрушенного дома, которые сообщают о количестве людей, находившихся в квартирах во время удара. Из-за этого окончательное число пропавших без вести пока неизвестно.

"В настоящее время информация о количестве пропавших без вести уточняется, поскольку прибывают родственники, близкие, соседи и рассказывают о количестве и составе семей, которые находились в доме", — рассказала Екатерина Поп.

По предварительным данным, под завалами еще могут находиться люди, поэтому не исключено, что число жертв может увеличиться. Спасательные работы продолжаются.

Как писали Новини.LIVE, ранее на удар по Киеву отреагировал Владимир Зеленский. По его словам, россияне выпустили 68 ракет и 351 ударный дрон. Повреждения зафиксированы более чем в десяти точках столицы.

В то же время Юрий Игнат опроверг информацию о самой массированной атаке на Киев. По его словам, общество часто преувеличивает масштабы каждого нового обстрела, забывая о более тяжелых днях.