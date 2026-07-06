Обстрел Киева 6 июля — разрушены дома, погибли люди

Поврежденный дом и автомобиль в Киеве. Фото: t.me/dsns_telegram

В ночь на понедельник, 6 июля, Киев, не успев оправиться от недавнего обстрела, вновь оказался под комбинированным ударом. В результате атаки в городе вновь зафиксированы многочисленные повреждения, известно также о погибших и постражавших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт ГСЧС Украины.

Главное:

россияне нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами, дронами и крылатыми ракетами;

повреждения зафиксированы в трех районах;

в городе повреждены дома, людей извлекают из-под завалов;

в результате атаки в столице 7 погибших и 24 пострадавших.

Что известно об атаке РФ на Киев

После часа ночи в Киеве и большинстве областей Украины объявили тревогу. Уже в 01:36 враг начал наносить по столице удары баллистическими ракетами. Эта атака длилась около часа с небольшими паузами.

Сразу после ракетного обстрела, в 02:40, Киев атаковали дроны. Примерно через 20 минут по столице уже летели крылатые ракеты, которые враг запустил ночью со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160. Под утро после атаки в городе продолжали периодически раздаваться взрывы. Предположительно, это могла быть детонация кассетных частей крылатых ракет.

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Последствия обстрела Киева 6 июля

ГСЧС Украины в своем Telegram-канале подтвердило информацию местных властей о том, что последствия обстрела зафиксированы в трех районах Киева — Подольском, Дарницком и Голосеевском.

Подробнее о каждом из них — ниже.

Последствия атаки РФ на Киев 6 июля. Фото: ГСЧС

Подольский район

По данным спасателей, в этом районе произошло попадание в девятиэтажное здание с последующим разрушением с 9-го по 5-й этажи.

"17 человек выведены на свежий воздух, 28 — спасены с верхних этажей с помощью автолестницы. Спасательная операция продолжается", — говорится в сообщении.

По другим адресам произошло возгорание обшивки крыши здания и лифтовой шахты на крыше.

"Частичное обрушение на крыше 19-этажного здания, горят автомобили во дворе жилого дома, а также зафиксировано падение обломков на уровне 16-го этажа 25-этажного жилого дома", — говорится в публикации.

Кроме того, продолжаются поиски пострадавших в 21-этажном жилом доме, где произошло обрушение с 2 по 5 этажи.

Дарницкий район

В Дарницком районе на территории жилого комплекса в одном из 25-этажных домов произошло падение обломков на уровне 4-го этажа, а в другом — пожар в квартирах площадью 150 квадратных метров.

Кроме того, у ГСЧС есть информация о пожаре в расположенном по соседству гаражном кооперативе.

По другому адресу в результате попадания обломков в 30-этажный жилой дом произошло возгорание на этажах с 23 по 25.

Голосеевский район

Здесь, по предварительным данным, в результате атаки горит нежилое здание.

ГСЧС о последствиях атаки на Киев. Фото: скриншот

Жертвы и пострадавшие

Мэр Киева Виталий Кличко и начальник КГВА Тимур Ткаченко в своих Telegram-каналах писали, что на данный момент известно о 7 погибших и 24 пострадавших в результате атаки РФ.

Спасатели в Киеве на месте событий. Фото: ГСЧС

Как сообщали Новини.LIVE, кроме Киева враг атаковал ночью Киевскую область. В результате обстрела погиб человек и были повреждены дома.

Также мы писали, что, по данным Reuters, в эту среду на саммите НАТО президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить завершение войны. После этого, как сообщают источники, Трамп может связаться с диктатором РФ Владимиром Путиным.