КНУ Шевченка переплатил более 3,2 млн грн за электроэнергию

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Фото: investory.news

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В Киеве прокуратура через суд требует вернуть в бюджет более 3,2 млн гривен, которые, по данным правоохранительных органов, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко переплатил за электроэнергию. Прокуроры требуют через суд отменить дополнительные соглашения и вернуть средства, которые университет безосновательно уплатил поставщику.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает Новини.LIVE.

Как университет переплатил за электроэнергию

По данным прокуратуры, в 2025–2026 годах университет заключил с частной компанией договор на поставку электроэнергии по результатам соответствующей закупки.

Впоследствии стороны неоднократно изменяли условия договора, в частности пересматривали стоимость электроэнергии. Однако, как установили прокуроры, основания для такого повышения цены надлежащим образом документально не подтвердили.

Кроме того, стоимость электроэнергии увеличивали с превышением предусмотренных законодательством ограничений.

В результате, по подсчетам прокуратуры, учебное заведение перечислило поставщику более 3,2 млн гривен лишних средств.

Что требует прокуратура

Шевченковская окружная прокуратура просит суд признать заключенные дополнительные соглашения недействительными и взыскать с поставщика необоснованно полученные средства.

Хозяйственный суд Киева уже открыл производство по делу и назначил его рассмотрение.

Сообщение Киевской городской прокуратуры. Скриншот: Facebook

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