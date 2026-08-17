ДТП возле станции метро «Дворец Украина»: автомобиль врезался в террасу заведения

В Киеве возле метро "Палац Україна" автомобиль въехал в террасу заведения
В Киеве возле станции метро "Палац Україна" произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль съехал с проезжей части и врезался в летнюю террасу заведения общественного питания.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.
Что известно о ДТП возле станции метро "Палац Україна"
По предварительной информации, в ДТП попали два автомобиля. В результате столкновения один из них вылетел в сторону заведения общественного питания и перевернулся под конструкцией его террасы.
В салоне BMW находились двое мужчин. Одного из них после аварии увезла скорая помощь.
На момент столкновения людей на летней террасе заведения и на тротуаре рядом не было. Это позволило избежать большего числа пострадавших.
Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык пообщалась с сотрудником заведения:
"Мы собственными глазами видели, как две машины столкнулись и врезались в здание. Сначала по звуку даже подумали, что это ракетный обстрел. Но когда увидели, что одна из машин перевернулась, поняли, что произошло ДТП. К счастью, на террасе в этот момент никого не было. Если бы там находились люди, после такого столкновения могли бы быть жертвы. Также повезло, что именно в момент аварии никто не проходил мимо заведения. После ДТП люди выбежали из заведения и начали проверять состояние пострадавших. Известно, что одного мужчину увезла машина скорой помощи. Внутри заведения, к счастью, все осталось целым. Повреждения получил только фасад. Что касается размера ущерба, то его пока ещё устанавливают", — отметил очевидец событий.
Также известно, что работа заведения уже частично возобновлена.
Полиция Киева прокомментировала ДТП
Полиция устанавливает обстоятельства аварии, которая произошла в Голосеевском районе Киева.
По информации правоохранителей, ДТП произошла около 11:30 на улице Большой Васильковской. Столкнулись два автомобиля BMW. После удара одна из машин выехала на территорию летней террасы заведения и перевернулась.
На данный момент известно об одном пострадавшем — 36-летнем водителе одного из автомобилей. Мужчину госпитализировали, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Новости Киева
Новини.LIVE сообщали, что российская атака на Киев 16 августа вызвала масштабный пожар на известном книжном рынке возле станции метро "Почайна". Огонь уничтожил торговые лавки и тысячи книг, лишив предпринимателей значительной части имущества. Владельцы торговых точек сейчас оценивают убытки и не понимают, как будут восстанавливать свой бизнес.
Новини.LIVE писали, что в Киеве полицейские задержали 33-летнего военнослужащего, находившегося в статусе СЗЧ и, по версии следствия, незаконно завладевшего автомобилем Citroën. Вместо того чтобы передать владелице ключи и документы на транспортное средство, мужчина присвоил автомобиль, пользовался им в личных целях, а впоследствии разместил объявление о его продаже в интернете.