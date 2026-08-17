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Главная Киев В Киеве возле метро "Палац Україна" автомобиль въехал в террасу заведения

В Киеве возле метро "Палац Україна" автомобиль въехал в террасу заведения

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 12:34
ДТП возле станции метро «Дворец Украина»: автомобиль врезался в террасу заведения
Последствия ДТП. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

В Киеве возле станции метро "Палац Україна" произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль съехал с проезжей части и врезался в летнюю террасу заведения общественного питания.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Что известно о ДТП возле станции метро "Палац Україна"

По предварительной информации, в ДТП попали два автомобиля. В результате столкновения один из них вылетел в сторону заведения общественного питания и перевернулся под конструкцией его террасы.

В салоне BMW находились двое мужчин. Одного из них после аварии увезла скорая помощь.

На момент столкновения людей на летней террасе заведения и на тротуаре рядом не было. Это позволило избежать большего числа пострадавших.

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Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык пообщалась с сотрудником заведения:

"Мы собственными глазами видели, как две машины столкнулись и врезались в здание. Сначала по звуку даже подумали, что это ракетный обстрел. Но когда увидели, что одна из машин перевернулась, поняли, что произошло ДТП. К счастью, на террасе в этот момент никого не было. Если бы там находились люди, после такого столкновения могли бы быть жертвы. Также повезло, что именно в момент аварии никто не проходил мимо заведения. После ДТП люди выбежали из заведения и начали проверять состояние пострадавших. Известно, что одного мужчину увезла машина скорой помощи. Внутри заведения, к счастью, все осталось целым. Повреждения получил только фасад. Что касается размера ущерба, то его пока ещё устанавливают", — отметил очевидец событий.

Также известно, что работа заведения уже частично возобновлена.

У Києві біля метро "Палац Україна" авто в'їхало в терасу закладу - фото 1
Поврежденный автомобиль. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE
У Києві біля метро "Палац Україна" авто в'їхало в терасу закладу - фото 2
Перевернутый автомобиль на террасе киевского заведения. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE
В Киеве возле метро "Палац Україна" автомобиль въехал в террасу заведения - фото 3
Автомобиль возле террасы. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Полиция Киева прокомментировала ДТП

Полиция устанавливает обстоятельства аварии, которая произошла в Голосеевском районе Киева.

По информации правоохранителей, ДТП произошла около 11:30 на улице Большой Васильковской. Столкнулись два автомобиля BMW. После удара одна из машин выехала на территорию летней террасы заведения и перевернулась.

На данный момент известно об одном пострадавшем — 36-летнем водителе одного из автомобилей. Мужчину госпитализировали, его состояние оценивается как удовлетворительное.

В Киеве возле метро "Палац Україна" автомобиль въехал в террасу заведения - фото 4
Комментарий полиции Киева. Скриншот: Facebook

Новости Киева

Новини.LIVE сообщали, что российская атака на Киев 16 августа вызвала масштабный пожар на известном книжном рынке возле станции метро "Почайна". Огонь уничтожил торговые лавки и тысячи книг, лишив предпринимателей значительной части имущества. Владельцы торговых точек сейчас оценивают убытки и не понимают, как будут восстанавливать свой бизнес.

Новини.LIVE писали, что в Киеве полицейские задержали 33-летнего военнослужащего, находившегося в статусе СЗЧ и, по версии следствия, незаконно завладевшего автомобилем Citroën. Вместо того чтобы передать владелице ключи и документы на транспортное средство, мужчина присвоил автомобиль, пользовался им в личных целях, а впоследствии разместил объявление о его продаже в интернете.

ДТП Киев авария авто жертвы
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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