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Из Таиланда в Киев шла посылка с 11 килограммами каннабиса — детали от таможенников

14 августа 2024 14:57
Катерина Османская - Редактор
Киевская таможня — в посылках из Таиланда нашли 11 килограммов каннабиса
Собака, которая нашла наркотики. Фото: t.me/UkraineCustoms
Катерина Османская - Редактор

Киевские таможенники предотвратили ввоз в Украину 11 килограммов наркотиков. В этом им помогли служебные собаки, которые первые почувствовали запах запрещенных веществ.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины в среду, 14 августа.

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В ведомстве рассказали, что несколько каналов поставок в Украину наркотиков из Таиланда в международных посылках перекрыли таможенники в сотрудничестве со Службой безопасности в Киеве и Киевской области. Речь идет о каннабисе и гашише весом почти 11 килограммов.

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Посылки с каннабисом. Фото: t.me/UkraineCustoms

"Шесть отдельных партий каннабиса и гашиша поступили в Украину с небольшим промежутком времени. Пересылался наркотик с сокрытием в продуктах питания на адрес получателей из Киева, Львова и Ирпеня", — говорится в сообщении.

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Посылки с каннабисом. Фото: t.me/UkraineCustoms
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Посылки с каннабисом. Фото: t.me/UkraineCustoms

Там добавили, что первые посылки с наркотиками обнаружили служебные собаки таможни — бельгийские овчарки Шарм и Харди. Остальные отправления из Таиланда таможенники уже держали на контроле.

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Собака, которая нашла наркотики. Фото: t.me/UkraineCustoms

Опасные находки направили на исследования в лабораторию, где определили, что растительное вещество зеленого цвета — это каннабис, а пастообразное — смола каннабиса (гашиш). Оба вещества являются особо опасными наркотическими средствами, обращение которых в Украине запрещено.

"В соответствии со Всемирной почтовой конвенцией, пересылка наркотиков, обращение которых запрещено в стране назначения, запрещено во всех категориях отправлений", — подчеркнули таможенники.

Также отмечается, что правоохранители провели оперативные мероприятия, в результате которых задержали группу лиц, причастных к каналам поставки в Украину наркотиков. Им вручены подозрения за контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств.

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