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Только 15% детей в киевских садах свободно разговаривают по-украински — как улучшить этот показатель

24 ноября 2023 16:57
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Ульяна Пономарьова
В киевских садах менее четверти детей свободно говорит по-украински
Дети в детском саду. Фото: Борис Корпусенко/УНИАН
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Ульяна Пономарьова

Общественная организация "Спільномова" провела исследование, согласно которому только 15% детей в детских садах Киева активно говорят на украинском языке. 20% — вообще не знают украинского.

Детальнее о том, как проходили исследования и что нужно делать, чтобы исправить ситуацию, Новини.LIVE рассказал основатель ОО "Спільномова" Андрей Ковалев.

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ОО "Спільнамова" начала заниматься измерением языкового развития детей в Киеве в конце 2022 года.

Речь идет именно о живом языке — о том, как дети говорят в непринужденных обстоятельствах и не задумываясь над ответом.

"Мы знаем, что в учебных заведениях речь детей раздваивается. То есть с воспитателями, педагогами, учителями дети могут отвечать на некоторые вопросы и повторять за учителем на украинском языке. Но живое языковое поведение и спонтанные высказывания на большой процент звучат на русском", — рассказывает Андрей Ковалев. 

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Основатель ОО "Спільномова" Андрей Ковалев. Фото: Facebook/Андрей Ковалев

Исследования проводились совместно с комиссией образования Киевского городского совета.

Их проводили среди детей 5-летнего возраста — тех, кому через год необходимо идти в школу и усваивать материал на украинском языке.

По результатам выявлено, что в среднем по Киеву только 15% детей этого возраста достаточно владеют украинским языком. Среди тех 85%, которые владеют украинским недостаточно, 20% вообще им не владеет.

Как проводили исследования

В измерениях приняли участие около 200 детей.

"Эта цифра может звучать как не очень большая, но для того, чтобы очень детально разобрать речь ребенка, наши аналитики делают аудиозапись модерированного разговора с ребенком — это такая языковая игра, в которой происходит обсуждение 50 картинок", — рассказывает основатель ОО "Спільномова".

Разговор записывается на аудио и затем очень детально проводится анализ каждого сказанного слова — а их за разговор ребенок употребляет около 1000-1500.

"Эта работа очень сложно автоматизируется, потому что это детская речь. Она очень неструктурированная, дети нечетко произносят еще все звуки, поэтому именно эту работу автоматизировать мы пока не можем", — добавляет Андрей.

Также проводился опрос среди учителей начальных классов, подтвердивших, что дети временами не понимают школьный материал, поэтому приходится часто повторять, а иногда и переводить на русский.

Девочка с плакатом. Фото: Facebook/ОО "Спільномова"

Как решить языковой вопрос среди детей

"Это комплексная проблема. Одного простого решения здесь быть не может", — предупреждает Андрей Ковалев. Однако план уже есть.

Первое. Необходимо создать на государственном уровне систематическое измерение знания языка у детей. Такая практика используется во многих европейских странах — Великобритании, Дании, Германии и многих других.

Второе. По результатам таких измерений ребенку, недостаточно владеющему языком, можно оказывать дополнительную поддержку — например, занятия с языковым педагогом. Это поможет детям лучше подготовиться к школе.

Третье. Родителям также нужно оказывать поддержку, например:

  • украинские разговорные клубы для улучшения языка у родителей,
  • помощь с подбором украиноязычного контента для детей — видео на ютубе, мультфильмы и прочее,
  • нужно создавать практические занятия для родителей на тему языковых игр – игр, развивающих язык и ассоциативное мышление.

ОО "Спільномова" будет продолжать и дальше заниматься исследованиями языкового вопроса среди детей. В настоящее время организация создает центр измерения на базе одной из частных школ Киева.

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