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Главная Киев Ливни, град и шквалы до 20 м/с: завтра в Киеве жара сменится грозой

Ливни, град и шквалы до 20 м/с: завтра в Киеве жара сменится грозой

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 16:48
Прогноз погоды в Киеве на 18 августа — Укргидрометцентр прогнозирует ветер и шквалы
Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

В Киевской области и столице 18 августа прогнозируется переменная облачность с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, однако днем синоптики прогнозируют дожди, грозы, а в отдельных районах — град и шквалы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Киеве 18 августа

По данным Укргидрометцентра, ветер будет южным, со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха в области ночью составит 15–20 °C, днем — 28–33 °C. В Киеве ночью ожидается 18–20 °C, а днем температура повысится до 28–30 °C.

Из-за гроз в регионе объявлен I уровень опасности — желтый. Днем 18 августа местами возможны шквалы со скоростью 15–20 м/с и град.

Ливни, град и шквалы до 20 м/с: завтра в Киеве жара сменится грозой - фото 1
Предупреждение о метеорологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Погодные условия могут затруднить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также повлиять на движение транспорта.

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Киев Киевская область жара шторм погода в Киеве
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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