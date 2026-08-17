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Головна Київ Зливи, град і шквали до 20 м/с: у Києві спека зміниться грозою завтра

Зливи, град і шквали до 20 м/с: у Києві спека зміниться грозою завтра

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2026 16:48
Прогноз погоди в Києві на 18 серпня — Укргідрометцентр прогнозує вітер і шквали
Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

У Київській області та столиці 18 серпня прогнозують мінливу хмарність із проясненнями. Вночі опадів не очікується, однак удень синоптики прогнозують дощі, грози, а в окремих районах — град і шквали.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Києві 18 серпня

За даними Укргідрометцентру, вітер буде південним, зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме 15–20 °C, удень — 28–33 °C. У Києві вночі очікується 18–20 °C, а вдень температура підвищиться до 28–30 °C.

Через грози в регіоні оголосили І рівень небезпечності — жовтий. Удень 18 серпня місцями можливі шквали зі швидкістю 15–20 м/с та град.

Зливи, град і шквали до 20 м/с: у Києві спека зміниться грозою завтра - фото 1
Попередження про метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.

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Київ Київська область спека шторм погода в Києві
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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