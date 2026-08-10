В Киеве на улице Белицкой автомобиль провалился под асфальт из-за прорыва трубы

Автомобиль провалился под землю в Подольском районе Киева. Фото: Новини.LIVE

В Киеве поездка в детский сад едва не обернулась трагедией для киевлянки: 10 августа на улице Белицкой из-за прорыва трубы её машина провалилась в яму. Женщина вместе с детьми успела выскочить из автомобиля, который теперь не подлежит восстановлению. А местные жители утверждают, что это уже далеко не первый подобный инцидент на этом участке дороги.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шликова с места событий.

В Киеве автомобиль ушел под воду в провал на дороге в Подольском районе

Масштабная авария на водопроводной сети в Подольском районе Киева привела к тому, что легковой автомобиль оказался под землей. Инцидент произошел на улице Белицкой. За рулем находилась женщина, которая направлялась в детский сад вместе со своим ребенком. Увидев, что дорога залита водой из-за прорыва коммуникаций, водительница обратила внимание на два белых блока ограждения.

«На этих белых блоках был знак „Объезд справа по дороге“, куда я и поехала, доверяя знакам, хотя там была лужа», — рассказала пострадавшая. Визуально участок не казался глубоким, поэтому она не считала проезд опасным.

Спасатели прибыли на место аварии. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Как только легковушка заехала в воду, дорожное покрытие не выдержало.

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«Я сразу почувствовала, как машину накренило. Под передними колесами просел асфальт, и машину сразу начало затягивать туда правым колесом», — вспоминает киевлянка.

Попытки сдать назад оказались тщетными. Поняв опасность, женщина немедленно покинула салон.

«Я быстро выскочила из машины, вытащила ребенка. Машина уже была в воде. У меня ноги были мокрые, но мы успели выбраться невредимыми», — добавила она.

Машина провалилась под асфальт. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Автомобиль не подлежит восстановлению. Поскольку женщина в первую очередь беспокоилась о спасении ребенка, двигатель остался включенным.

Женщина пояснила: «Машина была заведена в тот момент, когда попала в воду. Я пыталась её заглушить, но для меня приоритетом было выбраться, тем более что я с маленьким ребёнком».

Машина погрузилась настолько глубоко, что вода залила салон. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Один из прохожих, бросившихся на помощь, утверждал, что смог выключить зажигание, но двигатель к тому моменту уже полностью погрузился в воду. Автомобиль провалился носом под землю на три четверти, над поверхностью воды виднелись лишь частично покрытые водой верхние части колёс.

Машину пытаются вытащить тросами сотрудники ГСЧС. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Особое возмущение у владелицы автомобиля вызвала реакция соответствующих служб. По её словам, полицейский экипаж прибыл на вызов примерно через 40 минут, а спасатели МЧС — только через час. Водительница уверена, что при оперативном реагировании в первые 10–15 минут транспорт можно было спасти, а вместо этого пришлось просто наблюдать, как он тонет. В то же время сотрудники водоканала оказались на месте чрезвычайного происшествия очень быстро.

«Сразу же на место прибыл «Киевводоканал», который почему-то снял знаки, а именно знак объездной дороги, который стоял на том месте», — подчеркнула пострадавшая.

В Киевской городской государственной администрации подтвердили факт прорыва труб на Белицкой улице. Из-за аварии движение транспорта на этом участке ограничили, по ряду прилегающих адресов пропало водоснабжение. Восстановление коммунальных сетей начнут только после того, как затонувшую машину извлекут из провала.

Между тем местные жители отмечают, что проблема в этом месте носит системный характер. По словам жителей района, в течение последних двух месяцев они регулярно жаловались на проблемы с водой и состояние асфальта.

«Жители говорят, что зимой на этом месте под воду провалились шесть человек, также на машинах», — подытожила водительница.

Новини.LIVE ранее сообщали, что образование провалов на столичных автодорогах остается давней и крайне опасной коммунальной проблемой Киева, которая регулярно приводит к чрезвычайным ситуациям.

Так, 12 сентября 2024 года из-за повреждения водопровода на углу улиц Голосеевской и Горяной под землю провалилась машина. А 8 марта 2025 года внезапное проседание асфальта в Музейном переулке на Печерске увлекло в пропасть сразу три автомобиля.

Однако самое ужасное последствие износа подземных коммуникаций зафиксировали 2 января 2026 года на проспекте Лобановского в Голосеевском районе, где прямо посреди улицы образовалась ловушка с кипящей водой. В неё упала шестнадцатилетняя девушка, получив критические ожоговые повреждения 73 % поверхности тела. К сожалению, врачам не удалось спасти пострадавшую.