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В Киеве авто провалилось под землю из-за аварии на водопроводе — фото и видео

12 сентября 2024 12:05
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
В Киеве автомобиль провалился под асфальт в Голосеевском районе
Авто провалилось в Голосеевском районе Киева. Фото: Новини.LIVE
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Киеве из-за аварии на водопроводе провалился автомобиль под асфальт. Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы, на пересечении улиц Голосеевской и Горяной.

Корреспондентка Новини.LIVE побывала на месте происшествия.

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Известно, что аварийная утечка произошла на водопроводной магистрали диаметром 500 мм на углу Голосеевской и Горяной улиц. Ее уже частично локализовали, однако в трех домах отсутствует водоснабжение.

Движение транспорта частично ограничили по направлению проспекта Голосеевского.

Прорыв водопровода произошел во время ночного ливня. Землю размыло, поэтому дорожное покрытие треснуло под тяжестью автомобиля.

Голосеевский район авария
Провалилась машина. Фото: Новини.LIVE
Машина
Машина ушла под землю. Фото: Новини.LIVE

Владелица авто рассказала, что проживает в доме рядом, где произошла авария. Из-за заполненных парковок она ставила машину во дворе. Правоохранители составили протокол. Авто нужно потом отвезти на СТО. Женщина поделилась, что надеется на компенсацию ущерба.

По состоянию на данный момент машину уже убрали с пропасти.

Пропасть Голосеевский район
Пропасть, которая образовалась в Голосеевском районе Киева. Фото: Новини.LIVE

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