В Киеве автомобиль провалился под асфальт в Голосеевском районе

Авто провалилось в Голосеевском районе Киева. Фото: Новини.LIVE

В Киеве из-за аварии на водопроводе провалился автомобиль под асфальт. Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы, на пересечении улиц Голосеевской и Горяной.

Корреспондентка Новини.LIVE побывала на месте происшествия.

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Известно, что аварийная утечка произошла на водопроводной магистрали диаметром 500 мм на углу Голосеевской и Горяной улиц. Ее уже частично локализовали, однако в трех домах отсутствует водоснабжение.

Движение транспорта частично ограничили по направлению проспекта Голосеевского.

Прорыв водопровода произошел во время ночного ливня. Землю размыло, поэтому дорожное покрытие треснуло под тяжестью автомобиля.

Провалилась машина. Фото: Новини.LIVE

Машина ушла под землю. Фото: Новини.LIVE

Владелица авто рассказала, что проживает в доме рядом, где произошла авария. Из-за заполненных парковок она ставила машину во дворе. Правоохранители составили протокол. Авто нужно потом отвезти на СТО. Женщина поделилась, что надеется на компенсацию ущерба.

По состоянию на данный момент машину уже убрали с пропасти.