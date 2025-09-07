Пожар в здании Кабмина после обстрела 7 сентября — Юлия Свириденко показала фото

Пожар в здании Кабмина. Фото: t.me/svyrydenkoy

В ночь на 7 сентября российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву. В результате падения обломков БпЛА поднялся пожар в здании Кабинета Министров.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram отреагировала на атаку РФ и показала фото последствий попадания в правительственное здание.

Реклама

Читайте также:

Реакция Свириденко на удар РФ по Кабмину

Как сообщила глава правительства, впервые с начала полномасштабной войны в результате атаки произошло возгорание крыши и последних этажей админздания. На месте работают экстренные службы.

"Этой ночью Россия осуществила очередной массированный удар по Украине. Под огнем оказались Киев, Кривой Рог, Днепр, Кременчуг, Одесса. Так, впервые из-за вражеской атаки повреждено здание Правительства, крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар. Спасибо им за работу", — написала госпожа премьер.

Ликвидация пожара в здании Кабмина. Фото: t.me/svyrydenkoy

Кроме того, Свириденко обратилась к мировым лидерам с призывом усилить санкции против России и помочь остановить атаки страны-агрессора по мирным городам.

"Здания восстановим. Но потерянные жизни не вернуть. Враг ежедневно терроризирует и убивает наших людей по всей стране. Мир должен отреагировать на эти разрушения не только словами, а действиями. Нужно усиление санкционного давления — прежде всего против российской нефти и газа. Нужны новые ограничения, которые ударят по военной машине Кремля. А главное — Украине нужно оружие. То, что остановит террор и не позволит России ежедневно пытаться убивать украинцев", — подчеркнула Свириденко.

Здание Кабмина после попадания БпЛА. Фото: t.me/svyrydenkoy

Отметим, что ночью враг попал ракетами и дронами по гражданской инфраструктуре Киева. В результате атаки повреждены жилые дома в Святошинском и Дарницком районах.

Кроме того, в ГСЧС сообщили, что российская атака унесла жизни двух человек, еще 18 человек получили ранения.