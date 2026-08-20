Взрывы в Киеве 20 августа из-за дронов

Военный целится. Фото: Генштаб ВСУ

В Киеве только что, утром 20 августа, прогремели взрывы. Россияне пытаются нанести удар с помощью дронов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт КМВА.

Звуки взрывов в Киеве утром 20 августа

"В столице работают силы ПВО. Опасность сохраняется, поэтому призываем не покидать укрытия до официального сигнала об отбое", — говорится в сообщении КГВА в Telegram в 06:17.

До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали, что на Киев летит реактивный дрон.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:26 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

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Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате вражеского обстрела в нескольких районах города возникли пожары, повреждены здания, есть погибшие и пострадавшие.

Также мы писали, что два района столицы частично остались без света.