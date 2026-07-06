Вишневое, 6 июля — жителей призвали не выходить на улицы

Люди идут по улице. Фото иллюстративное: НовИНи.LIVE

В понедельник утром, 6 июля, жителей Вишневой общины в Киевской области призвали не выходить на улицу. Такой призыв прозвучал после ночной комбинированной атаки РФ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Вишневого городского совета.

Жителей каких улиц в Вишневом призвали не выходить на улицу

"Внимание! Важное сообщение. Просим всех жителей общины и предприятий не выходить на рабочие места и не находиться на улице", — говорится в сообщении в Facebook.

В горсовете уточнили, что предупреждение касается следующих улиц: Киевской, Святошинской Парковой, Леси Украинки, Европейской, Балуковой, Железнодорожной и Южной.

"Просим всех оставаться в укрытиях до отдельного сообщения об окончании опасности", — резюмировали в горсовете.

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Это сообщение было опубликовано после ночной атаки России.

Пост городского совета Вишневого. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью россияне запускали по Украине дроны, баллистические и крылатые ракеты. Основной целью атаки вновь стал Киев. В результате обстрела повреждены дома, возникли пожары и погибли люди.

Также мы писали, что оккупанты атаковали Киевскую область. В регионе также повреждены дома и погиб человек.