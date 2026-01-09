Массированная атака РФ на Киев 9 января - фоторепортаж последствий

Последствия удара РФ по Киеву 9 января. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

В Киеве продолжается ликвидация последствий массированной комбинированной атаки России, которая была осуществлена в ночь на 9 января. По предварительным данным, в столице повреждено не менее 40 объектов, половина из которых являются жилыми домами.

Новини.LIVE покажет, каковы последствия российской атаки на столицу.

Последствия массированного удара России по Киеву 9 января

В результате атаки на Киев по последней информации пострадали по меньшей мере 25 человек и погибли четверо. Среди них — пятеро спасателей, четверо медиков и работники полиции. Часть раненых доставили в больницы, другим медицинскую помощь оказали непосредственно на местах поражений.

Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Повреждения в городе зафиксированы по меньшей мере на 29 локациях. Больше всего пострадали жилые гражданские дома. Некоторые из них имеют серьезные разрушения, в других взрывной волной и обломками повреждены фасады, кровли и окна.

Сгоревшие квартиры. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Место трагедии, где погиб медик от атаки РФ. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Из-за последствий обстрела в Киеве возникли масштабные перебои с электроснабжением. Без света пока остались около 430 тысяч абонентов. Из-за падения давления в сетях в части домов временно отсутствует водоснабжение и отопление.

Деталь от беспилотника в салоне авто. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

В Дарницком районе во дворе жилого дома упал беспилотник. Поврежден одноэтажный магазин и окна девятиэтажного дома рядом. Из-за падения обломков также возникли пожары в жилых домах и гаражах.

В Деснянском районе попадание беспилотника в крышу 18-этажного жилого дома привело к пожару. Возгорание зафиксировали и в пятиэтажном доме, еще в одной пятиэтажке произошло задымление подъезда. Также повреждения получили территории торгового центра и санатория.

Разрушена квартира в многоэтажке. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

В Днепровском районе обломки беспилотника упали на крышу одноэтажного нежилого здания.

Возгорания возникли в 16- и 9-этажных жилых домах, а взрывной волной частично разрушена крыша трехэтажного дома. Обломки также упали на детскую площадку и вблизи трамвайного депо.

Повреждения дома от попадания дрона. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

В Печерском районе из-за падения обломков зафиксировано частичное разрушение фасада девятиэтажного жилого дома. Повреждено и нежилое многоэтажное здание.

Отверстие в стене из-за взрыва. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Вражеский БПЛА попал прямо в здание общежития в Днепровском районе Киева. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Городские власти отмечают, что ситуация в столице остается сложной, однако контролируемой. Аварийные службы продолжают работы по ликвидации последствий атаки и восстановлению жизненно важных сетей.

Напомним, в результате массированной атаки России на Украину, в Киеве возникли проблемы с электроснабжением. Вследствие этого электротранспорт временно не работает, на остановках скопились большие очереди людей.

Также стало известно, что Россия запустила баллистическую ракету средней дальности "Орешник" по Львову. Украина созывает срочное заседание.