Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Массированный удар по Киеву — фото и подробности об атаке

Массированный удар по Киеву — фото и подробности об атаке

Ua en ru
Дата публикации 9 января 2026 11:15
Массированная атака РФ на Киев 9 января - фоторепортаж последствий
Последствия удара РФ по Киеву 9 января. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

В Киеве продолжается ликвидация последствий массированной комбинированной атаки России, которая была осуществлена в ночь на 9 января. По предварительным данным, в столице повреждено не менее 40 объектов, половина из которых являются жилыми домами.

Новини.LIVE покажет, каковы последствия российской атаки на столицу.

Реклама
Читайте также:

Последствия массированного удара России по Киеву 9 января

В результате атаки на Киев по последней информации пострадали по меньшей мере 25 человек и погибли четверо. Среди них — пятеро спасателей, четверо медиков и работники полиции. Часть раненых доставили в больницы, другим медицинскую помощь оказали непосредственно на местах поражений.

Атака на Київ 9 січня
Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Повреждения в городе зафиксированы по меньшей мере на 29 локациях. Больше всего пострадали жилые гражданские дома. Некоторые из них имеют серьезные разрушения, в других взрывной волной и обломками повреждены фасады, кровли и окна.

Дронова атака на Київ
Сгоревшие квартиры. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Наслідки обстрілу Києва 9 січня
Место трагедии, где погиб медик от атаки РФ. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Из-за последствий обстрела в Киеве возникли масштабные перебои с электроснабжением. Без света пока остались около 430 тысяч абонентов. Из-за падения давления в сетях в части домов временно отсутствует водоснабжение и отопление.

Київ удар дрона
Деталь от беспилотника в салоне авто. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

В Дарницком районе во дворе жилого дома упал беспилотник. Поврежден одноэтажный магазин и окна девятиэтажного дома рядом. Из-за падения обломков также возникли пожары в жилых домах и гаражах.

В Деснянском районе попадание беспилотника в крышу 18-этажного жилого дома привело к пожару. Возгорание зафиксировали и в пятиэтажном доме, еще в одной пятиэтажке произошло задымление подъезда. Также повреждения получили территории торгового центра и санатория.

Вибухи Київ 9 січня
Разрушена квартира в многоэтажке. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

В Днепровском районе обломки беспилотника упали на крышу одноэтажного нежилого здания.

Возгорания возникли в 16- и 9-этажных жилых домах, а взрывной волной частично разрушена крыша трехэтажного дома. Обломки также упали на детскую площадку и вблизи трамвайного депо.

Вибухи в Києві 9 січня
Повреждения дома от попадания дрона. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

В Печерском районе из-за падения обломков зафиксировано частичное разрушение фасада девятиэтажного жилого дома. Повреждено и нежилое многоэтажное здание.

Дніпровський район вибухи
Отверстие в стене из-за взрыва. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Удари БпЛА по Києву 9 січня
Вражеский БПЛА попал прямо в здание общежития в Днепровском районе Киева. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Городские власти отмечают, что ситуация в столице остается сложной, однако контролируемой. Аварийные службы продолжают работы по ликвидации последствий атаки и восстановлению жизненно важных сетей.

Напомним, в результате массированной атаки России на Украину, в Киеве возникли проблемы с электроснабжением. Вследствие этого электротранспорт временно не работает, на остановках скопились большие очереди людей.

Также стало известно, что Россия запустила баллистическую ракету средней дальности "Орешник" по Львову. Украина созывает срочное заседание.

Киев беспилотники обстрелы ракеты дроны фоторепортаж
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации