Массовая гибель рыбы в Киевской области: причину устранили

Представители комиссий на месте катастрофы. Фото: Борщаговский сельский совет

Литвин Виктория редактор ленты новостей

В Борщаговской громаде Киевской области установили вероятный источник загрязнения водоемов, где была зафиксирована массовая гибель рыбы. Во время ликвидации прорыва канализационного коллектора сточные воды перекачивались в ливневую сеть Киева, которая впадает в водоемы громады.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

Специалисты исследуют воду и погибшую рыбу в Киевской области

Соответствующие работы задокументировали правоохранители. На данный момент их прекратили, а потенциальный источник утечки ликвидировали.

Экологическая катастрофа в Киевской области. Фото: Борщаговский сельский совет

Комиссии Госэкоинспекции и Госпродпотребслужбы отобрали пробы воды и образцы рыбы для лабораторных исследований. Также организовали сбор и дальнейшую утилизацию погибшей рыбы.

Представители комиссий на месте катастрофы. Фото: Борщаговский сельский совет

Из-за риска дальнейшего распространения загрязнения вниз по течению на местах организовали подвоз питьевой воды.

Представители комиссий на месте катастрофы. Фото: Борщаговский сельский совет

Ситуацию также планируют рассмотреть на заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Бучанской РГА. В то же время окончательную причину гибели рыбы установят после получения результатов лабораторных исследований.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко заявил об экологической чрезвычайной ситуации в Борщаговской громаде. В трех местных водоемах зафиксировали массовую гибель рыбы, предварительно речь идет примерно о трех тоннах.

Как сообщали Новини.LIVE, 8 августа около 200 человек собрались на акцию протеста против вырубки деревьев в столичном сквере "Теремки". Причиной недовольства стала прокладка резервной теплотрассы, в ходе которой уже вырубили деревья, в частности столетние дубы. После протеста работы по вырубке приостановили до открытого обсуждения проекта.