В Киеве проходят протесты против вырубки деревьев на Теремках

В Киеве около 200 человек вышли на протест против вырубки деревьев: фоторепортаж
В субботу, 8 августа, около 200 человек собрались в Киеве на акцию против вырубки деревьев в сквере "Теремки". В сквере прокладывают резервную теплотрассу, и в ходе работ уже вырубили деревья, в том числе столетние дубы. После протеста работы по вырубке деревьев на территории сквера приостановили до открытого обсуждения проекта.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова с места событий.
Что известно о протесте в сквере "Теремки"
Жители Киева вышли на акцию, чтобы выступить против вырубки деревьев в сквере "Теремки" в связи со строительством резервной теплотрассы.
Участники протеста требовали рассмотреть альтернативные варианты проекта и предоставить документацию по строительству. По словам активистов, во время работ в сквере уже вырубили деревья, среди которых, в частности, были столетние дубы.
Документы по проекту участникам акции так и не показали.
Во время протеста люди также скандировали "Прочь из леса", "Кличко — мародер", "Позор" и "Документы".
Вырубку деревьев в сквере приостановили
В то же время заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев письменно зафиксировал, что работы по вырубке деревьев на территории сквера приостанавливаются до проведения открытого обсуждения.
Встреча состоится 11 августа в 18:00 в Голосеевской РГА. Представители городских властей должны представить жителям документы по строительству резервной теплотрассы.
В ходе открытого обсуждения киевляне смогут ознакомиться с документацией по проекту, ставшему причиной протеста.
Новини.LIVE сообщали, что в результате ночной ракетной атаки России на Киев 8 августа погиб один человек. Тело погибшего обнаружили во время ликвидации последствий обстрела, ещё четверо киевлян пострадали. В результате атаки в столице произошли пожары, в частности в Голосеевском и Оболонском районах.
Новини.LIVE писали, что 7 августа 2026 года в Киеве на Теремках возник конфликт из-за вырубки деревьев для прокладки резервной теплосети. Между местными жителями, пытающимися остановить работы, и правоохранителями произошли столкновения. Активисты предлагают альтернативный маршрут и требуют обнародовать документацию и провести независимую экспертизу.