В Киеве проходят протесты против вырубки деревьев на Теремках

В Киеве 8 августа 2026 года проходит акция протеста против вырубки деревьев. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

В субботу, 8 августа, около 200 человек собрались в Киеве на акцию против вырубки деревьев в сквере "Теремки". В сквере прокладывают резервную теплотрассу, и в ходе работ уже вырубили деревья, в том числе столетние дубы. После протеста работы по вырубке деревьев на территории сквера приостановили до открытого обсуждения проекта.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова с места событий.

В Киеве люди протестуют против вырубки деревьев. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Что известно о протесте в сквере "Теремки"

Жители Киева вышли на акцию, чтобы выступить против вырубки деревьев в сквере "Теремки" в связи со строительством резервной теплотрассы.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев вышел к протестующим. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Участники протеста требовали рассмотреть альтернативные варианты проекта и предоставить документацию по строительству. По словам активистов, во время работ в сквере уже вырубили деревья, среди которых, в частности, были столетние дубы.

Вырубленные деревья в Киеве на Теремках. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Документы по проекту участникам акции так и не показали.

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Во время протеста люди также скандировали "Прочь из леса", "Кличко — мародер", "Позор" и "Документы".

Акция протеста против вырубки деревьев на Теремках в Киеве. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Вырубку деревьев в сквере приостановили

В то же время заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев письменно зафиксировал, что работы по вырубке деревьев на территории сквера приостанавливаются до проведения открытого обсуждения.

Сквер на Теремках, где протестуют против вырубки деревьев. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Встреча состоится 11 августа в 18:00 в Голосеевской РГА. Представители городских властей должны представить жителям документы по строительству резервной теплотрассы.

Люди протестуют против вырубки деревьев. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

В ходе открытого обсуждения киевляне смогут ознакомиться с документацией по проекту, ставшему причиной протеста.

Новини.LIVE сообщали, что в результате ночной ракетной атаки России на Киев 8 августа погиб один человек. Тело погибшего обнаружили во время ликвидации последствий обстрела, ещё четверо киевлян пострадали. В результате атаки в столице произошли пожары, в частности в Голосеевском и Оболонском районах.

Новини.LIVE писали, что 7 августа 2026 года в Киеве на Теремках возник конфликт из-за вырубки деревьев для прокладки резервной теплосети. Между местными жителями, пытающимися остановить работы, и правоохранителями произошли столкновения. Активисты предлагают альтернативный маршрут и требуют обнародовать документацию и провести независимую экспертизу.