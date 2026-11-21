Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 21 ноября, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в церемонии, посвященной Дню Достоинства и Свободы. На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве они зажгли лампадки у памятного креста в честь украинцев, погибших во время Революции Достоинства в 2014 году.

Об этом с места события сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Сирик.

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Президент Украины и первая леди почтили память погибших участников Революции Достоинства. Фото: Новини.LIVE

Как в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни

На церемонии также присутствовали глава Офиса президента Кирилл Буданов, его заместитель Ирина Верещук, премьер-министр Украины Сергей Корецкий, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Представители власти присоединились к чествованию памяти Героев Небесной Сотни в Киеве. Фото: Новини.LIVE

К мероприятию присоединились представители дипломатического корпуса, религиозных конфессий и общественных организаций.

Сергей Корецкий и Руслан Стефанчук направляются к мемориалу с лампадками. Фото: Новини.LIVE

Участники церемонии прошли вдоль мемориала с портретами погибших. Возле фотографий стояли лампадки и лежали цветы. Именно на этой аллее в феврале 2014 года расстреливали участников Революции Достоинства.

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Цветы и лампадки у портретов погибших участников Революции Достоинства. Фото: Новини.LIVE

Что известно об обустройстве мемориала Героев Небесной Сотни

Глава Украинского института национальной памяти Александр Алфёров рассказал, что продолжается работа с документами по благоустройству музея Революции Достоинства.

"Видите, мы всё постепенно делаем, находим ресурсы, находим средства для того, чтобы продолжать нашу борьбу за историческую память", — сказал Алфёров журналистам.

Люди пришли с цветами к мемориалу погибших участников Революции Достоинства. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Революция Достоинства началась 21 ноября 2013 года. Причиной протестов стало решение тогдашней власти во главе с Виктором Януковичем приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. Впоследствии протесты переросли в борьбу против произвола власти и насилия. Противостояние длилось 94 дня и завершилось бегством Януковича. Во время революции погибли десятки людей.

Также Новини.LIVE сообщали, что утром 21 ноября в Киеве в результате российской атаки зафиксировали падение обломков в двух районах. Пострадали два человека, одного из них госпитализировали.