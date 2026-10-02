Тихий опроверг заявление Guardian о переносе посольств из Киева

Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий. Фото: facebook.com/heorhiitykhyi

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на информацию The Guardian о якобы подготовке западными странами резервных планов по перемещению своих посольств из Киева. Он сообщил, что на данный момент Министерство не получало от иностранных дипломатических миссий никаких сообщений или запросов относительно возможной релокации.

Об этом пишет Новини.LIVЕ со ссылкой на The Guardian и на заявление официального представителя МИД Георгия Тихого в комментарии Новини.LIVЕ.

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The Guardian сообщило о резервных планах западных стран

The Guardian сообщило, что западные страны якобы готовят резервные сценарии на случай, если Россия начнет целенаправленно атаковать иностранные дипломатические представительства в Киеве. В то же время официально западные дипломаты заявляют о намерении продолжать работу в столице.

"Западные дипломаты публично заявляют о намерении остаться в Киеве, понимая, что отъезд принесет Москве победу в пропаганде и рискует создать впечатление, что они покидают Украину. Однако в частных беседах двое высокопоставленных дипломатов заявили, что разрабатываются планы действий на случай переноса посольств во Львов или восточную Польшу, если Россия начнет целенаправленно атаковать иностранные миссии", — пишет The Guardian.

Один из высокопоставленных западных дипломатов, оценивая ситуацию с безопасностью в Киеве, заявил The Guardian, что она стремительно ухудшается. Он также сказал, что Россия планирует вернуть Киев "в каменный век".

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Тихий прокомментировал информацию The Guardian

Георгий Тихий отметил, что не знает, на каких основаниях иностранные СМИ распространили информацию о возможном переезде дипломатических представительств из Киева.

"Я не знаю, откуда некоторые иностранные издания взяли эту информацию. На данный момент мы в МИД никаких подобных запросов или сообщений от иностранных дипмиссий о планах куда-либо переезжать не получали", — сказал пресс-секретарь МИД.

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Мы писали, что Россия систематически терроризирует столицу, из-за чего в Киеве изменили правила движения по мостам во время воздушных тревог. Стало известно, что Южный мост закрыли для проезда. На других отдельных мостах через Днепр предусмотрены временные ограничения движения на период воздушных тревог.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, что этим террором российский диктатор Владимир Путин хочет заставить киевлян покинуть город. Кремль стремится продемонстрировать свою военную мощь и дестабилизировать ситуацию в Украине.