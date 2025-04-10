Поворозник остается первым заместителем Кличко

Николай Поворозник. Фото: Facebook Николая Поворозника

Председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отменил распоряжение своего предшественника, Николая Жирнова, которое касалось возложения исполнения обязанностей первого заместителя председателя КГВА на Николая Поворозника. В то же время, это решение не касается штатной должности Поворозника как первого заместителя председателя КГГА.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации в Telegram в четверг, 10 апреля.

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Что известно о решении относительно Николая Поворозника

"Решение председателя КГВА не касается штатной должности Николая Поворозника как первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации", — говорится в сообщении.

Также указано, что нынешний председатель КГВА отменил распоряжение бывшего начальника Киевской городской военной администрации Николая Жирнова.

"Речь идет о распоряжении о возложении исполнения обязанностей первого заместителя главы военной администрации на Николая Поворозника. Поскольку эта должность в КГВА в то время была вакантной", — добавили в сообщении.

Ранее стало известно, что Николай Поворозник больше не будет занимать должность первого заместителя начальника Киевской городской военной администрации из-за того, что он не обеспечивал надлежащее выполнение своих обязанностей.

Напомним, ранее с должности секретаря Киевсовета уволили Владимира Бондаренко, который фигурирует на "пленках Комарницкого" по делу о земельных схемах в столице.