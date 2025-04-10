Київська міська рада не пройшла корупційний тест — КМВА

Київська міська рада. Фото: Каштан NEWS

Володимира Бондаренка звільнено з посади секретаря Київради. Однак відставка посадовця, який фігурує у корупційних схемах, — це не фінал, а лакмусовий папірець.

Про це заявив речник КМВА Євген Ієвлєв в ефірі "Київського часу" у середу, 9 квітня.

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Ієвлєв про звільнення Бондаренка

Речник КМВА зазначив, що за його інформацією, мер Кличко особисто дзвонив депутатам, намагаючись вплинути на голосування, хоча вже знав про заяву Бондаренка. Ієвлєв наголосив, що більшість депутатів Київради толерантно ставляться до того, що коїться, та сприяють цьому.

"Як можна казати про закінчення корупційного скандалу, якщо є опубліковані плівки, де чітко чутно, хтось з людей дотичний? Про яке закінчення корупційного скандалу можна казати, коли з усіх присутніх депутатів за відставку людини, яка максимально була дотична до схем, голосує всього 37 людей?", — зауважив Ієвлєв.

Нагадаємо, раніше депутатка Київради Дінара Габібуллаєва розповіла про звільнення Бондаренка. Вона зазначила, що ще до проведення голосування тривали кулуарні перемовини між депутатами та самим Бондаренком.

Також ми писали про те, що депутат Дмитро Білоцерковець відповів, чи відомо вже хто стане наступним секретарем Київської міської ради. Він також відповів, чи буде подавати власну кандидатуру.