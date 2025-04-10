Поворозник пішов з посади заступника начальника КМВА

Микола Поворозник. Фото: Офіційний портал Києва

Микола Поворозник більше не виконує обов'язки першого заступника начальника Київської міської військової адміністрації. У КМВА пояснили таке рішення тим, що посадовець не виконував належним чином свої обов'язки.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко в четвер, 10 квітня.

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Ткаченко зазначив, що він прийняв рішення щодо відсторонення Миколи Поворозника від виконання обов'язків першого заступника начальника Київської міської військової адміністрації. За словами начальника КМВА, неодноразово Поворозник не виконував доручення.

"Зокрема, він проігнорував доручення щодо надання звіту з видачі та обліку перепусток для руху під час комендантської години. Також перший заступник, у віданні якого апарат КМВА, на постійній основі створює несприятливі умови для роботи військової адміністрації. Проєкти розпоряджень зависають", — зазначив начальник КМВА.

Розпорядження КМВА. Фото: Telegram/Тимур Ткаченко

Також Ткаченко зазначив, що через бездіяльність Поворозника багато підприємств не можуть отримати статус критично важливих. У КМВА документи замість "зависають".

"Посадовці КМВА під керівництвом Поворозника готують документи абияк. Мені довелося визначити окрему групу фахівців, яка все перевіряє. Знаю, що це зроблено абсолютно свідомо, щоб звинуватити мене в затримках. Що вони й роблять", — зауважив Ткаченко.

Повідомлення Тимура Ткаченка. Фото: скриншот

Він додав, що Поворозник відповідає в КМДА за бюджетну сферу. Лише за 2024 рік було виявлено понад 100 порушень в закупівлях від БЕБ.

"8 млрд грн — це до нього. Вкрадені майже 60 млн грн на послугах для тяжкохворих — це до нього. Тому я офіційно звернусь до правоохоронців. Нехай в установленому порядку визначать: чому не запобіг?" — написав Ткаченко.

Нагадаємо, раніше з посади секретаря Київради звільнили Володимира Бондаренка. Як зазначив речник КМВА Євген Ієвлєв, відставка посадовця — це не фінал.

Також начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко раніше розповів про свої повноваження. Крім того, він пояснив, чому виник конфлікт з мером Віталієм Кличком.