Киев остается без тепла после удара по инфраструктуре

В Киеве без отопления остаются 1676 домов — что известно
После вражеской атаки по столице Украины Киеву 24 января без отопления остаются 1676 многоэтажных домов. Мэр города отметил, что удар по критической инфраструктуре вновь привел к масштабным перебоям с теплоснабжением.
Накануне без тепла оказались почти 6 тысяч домов, сообщил Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Ситуация с отоплением в Киеве
Большинство из них уже пережили повторные отключения после обстрелов 9 и 20 января, а коммунальные службы дважды подключали или пытались восстановить подачу тепла в кратчайшие сроки.
С вечера коммунальщики и энергетики вернули тепло более чем в 1600 домов и продолжают работы в круглосуточном режиме.
Городские власти подчеркивают, что восстановление услуг идет поэтапно и остается приоритетом в условиях продолжающихся угроз.
Напомним, украинским силам ПВО удалось сбить 87 воздушных целей в небе над страной за сутки.
Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил, как на самом деле обстоят дела в секторе и к чему надо готовиться.
