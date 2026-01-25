Видео
Україна
Главная Киев В Киеве без отопления остаются 1676 домов — что известно

В Киеве без отопления остаются 1676 домов — что известно

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 12:11
Киев остается без тепла после удара по инфраструктуре
Киевляне греются у костра. Фото: Reuters/Thomas Peter

После вражеской атаки по столице Украины Киеву 24 января без отопления остаются 1676 многоэтажных домов. Мэр города отметил, что удар по критической инфраструктуре вновь привел к масштабным перебоям с теплоснабжением.

Накануне без тепла оказались почти 6 тысяч домов, сообщил Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Ситуация с отоплением в Киеве

Большинство из них уже пережили повторные отключения после обстрелов 9 и 20 января, а коммунальные службы дважды подключали или пытались восстановить подачу тепла в кратчайшие сроки. 

Ночь в Киеве
Как ночуют киевляне. Фото: Reuters/Yan Dobronosov

С вечера коммунальщики и энергетики вернули тепло более чем в 1600 домов и продолжают работы в круглосуточном режиме.

Городские власти подчеркивают, что восстановление услуг идет поэтапно и остается приоритетом в условиях продолжающихся угроз. 

Напомним, украинским силам ПВО удалось сбить 87 воздушных целей в небе над страной за сутки. 

Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил, как на самом деле обстоят дела в секторе и к чему надо готовиться. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
