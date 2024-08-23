Зеленский обсудил с Моди в Киеве предстоящий Саммит мира

Премьер Индии Нарендра Моди и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в пятницу, 23 августа, совершил первый визит в Киев с начала полномасштабной войны в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с индийским главой правительства.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Встреча Зеленского с Моди

Зеленский подчеркнул, что вопрос окончания войны и справедливого мира для Украины — это приоритет. Поэтому сегодня одной из тем встречи украинского президента с премьер-министром Индии Нарендрой Моди является Саммит мира, в частности вопрос, как мы можем продвигаться по этому направлению.

"Мы очень ожидаем, что Индия сможет присоединиться к совместному коммюнике инаугурационного Саммита", — отметил он.

Скриншот поста Зеленского

Ранее западные СМИ писали, что целью визита Моди в Киев является стремление поделиться с Зеленским "перспективами мирного разрешения войны". В то же время эту встречу, вероятно, хорошо воспримут в США и других западных странах, которые подвергли критике переговоры Моди с Путиным.