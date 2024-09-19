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На киевской АЗС двое молодчиков жестоко избили сотрудника

19 сентября 2024 11:53
Галина Шподарева - редактор
Нападение на сотрудника АЗС в Киеве — подозреваемые задержаны
Нападение на сотрудника АЗС в Киеве. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

В Киеве двое молодых людей напали на сотрудника АЗС и жестоко избили мужчину. Пострадавший в больнице злоумышленников задержали.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram в четверг, 19 сентября.

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В Киеве на АЗС напали автозаправщика. Фото: Нацполиция

Нападение на работника АЗС в Киеве

В Подольском районе Киева двое молодых людей возрастом 22 и 24 года около двух часов ночи пришли в магазин автозаправочной станции и потребовали сотрудницу продать им алкоголь.

"Женщина им отказала, на что последние устроили конфликт и вышли на улицу, где увидели другого работника, 45-летнего мужчину", — рассказали в полиции.

Злоумышленники избивали работника АЗС ногами и металлической палкой: во время падения из кармана автозаправщика выпал мобильный телефон, который нападавший разбили ногой и бросили в потерпевшего.

На киевской АЗС двое молодчиков жестоко избили сотрудника - фото 2
Задержанный по подозрению в нападении на сотрудника АЗС. Фото: Нацполиция

В результате избиения сотрудник АЗС получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. В настоящее время пострадавший находится в больнице.

Полицейские задержали нападающих, им уже доложено о подозрениях в совершении хулиганских действий группой лиц. Санкция статьи — до семи лет лишения свободы.

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Один из подозреваемых в нападении на работника АЗС. Фото: Нацполиция

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