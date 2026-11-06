Последствия столкновений и разгрома служебного транспорта в Петропавловской Борщаговке 2 ноября. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

18-летнему жителю Киевской области Ивану Паршонкову было предъявлено подозрение после столкновений возле временного пункта размещения подразделения Национальной гвардии Украины в Петропавловской Борщаговке. По версии следствия, во время событий 2 ноября молодой человек присоединился к блокированию территории и повредил служебный автомобиль, в котором находились военнослужащие.

Об этом сообщает "Суспільне", передает Новини.LIVE.

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Что известно о действиях 18-летнего молодого человека

По данным следствия, Иван Паршонков узнал о блокировании подразделения Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке и решил присоединиться к людям, собравшимся возле здания. Для этого он приобрел молот с массивным металлическим бойком. Как установили правоохранители, парень планировал повредить им служебный транспорт.

На месте он вместе с другими участниками столкновений блокировал входы и выходы из здания. По данным прокуратуры, такие действия "препятствовали передвижению военнослужащих и выполнению ими служебных задач".

Кроме того, следствие выяснило, что 18-летний молодой человек бил молотом по служебному автомобилю, в котором находились нацгвардейцы. Машина получила значительные механические повреждения.

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Какое наказание грозит подозреваемому

Молодому человеку инкриминируют препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период. Речь идет о ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины.

По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Что произошло в Петропавловской Борщаговке

Столкновения произошли 2 ноября 2026 года после распространения в социальных сетях сообщений о якобы незаконном удержании и пытках около 40 человек в частном доме. К зданию начали приезжать местные жители и люди, называвшие себя родственниками военнослужащих. Впоследствии между присутствующими возник конфликт.

Позже выяснилось, что дом использовался в качестве временного пункта размещения воинской части 3121 Национальной гвардии Украины. По информации командования, там находились военнослужащие, в частности те, кто самовольно покинул воинскую часть. Четверо военных нуждались в медицинской помощи, их доставили в больницу.

После инцидента правоохранители начали расследование. К выяснению обстоятельств также присоединились Государственное бюро расследований и Офис военного омбудсмена.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что правоохранители установили 130 человек, которые могут быть причастны к беспорядкам в Петропавловской Борщаговке. К работе над делом подключились Национальная полиция и Служба безопасности Украины.

Также Новини.LIVE писали, что 4 ноября Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения Валентине Молодой, которая приехала к месту событий на машине скорой помощи и представилась медицинским работником. Ее поместили под стражу на 60 суток без права внесения залога.