В Киеве и области в ближайшее время ожидается гроза

На Киев надвигается гроза. Иллюстративное фото: УНИАН

Киевлян предупредили об опасных метеорологических явлениях в столице 22 августа. В Киеве и области ожидаются грозы и шквальный ветер.

Об этом сообщают пресс-службы КГВА и Украинского гидрометцентра в четверг, 22 августа.

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В течение всего дня, 22 августа, в столице ожидаются грозы и ветер, местами шквальный до 15-20 м/с. Объявили уровень опасности — желтый.

Городские власти призвали киевлян не пугаться звуков грома. А ввиду сильного ветра соблюдать следующие правила безопасности:

• не оставлять транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;

• плотно закрывать окна, двери, чердаки в домах;

• убрать с балконов и лоджий не закрепленные предметы, которые могут упасть на улицу.