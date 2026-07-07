На Киев надвигаются грозы и шквалы: объявлен І уровень опасности завтра

Сильный ветер. Фото: Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

Во вторник, 8 июля, в Киеве и Киевской области ожидается нестабильная погода. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы и сильные порывы ветра, в связи с чем объявлен I уровень опасности (желтый).

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Киеве на 8 июля

По прогнозу синоптиков, в течение суток будет облачно с прояснениями. Ночью местами, а днем по всей территории возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, скоростью 7–12 м/с, днем его порывы будут достигать 15–20 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +14...+19 °C, а днем — +19...+24 °C. В Киеве ночью прогнозируют +16...+18 °C, днем — +20...+22 °C.

Синоптики также предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Из-за гроз и сильного ветра 8 июля объявлен желтый уровень опасности.

Опасные метеорологические явления в Киеве 8 июля. Фото: Укргидрометцентр

Специалисты отмечают, что такие погодные условия могут затруднить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также повлиять на движение транспорта.

Как писали Новини.LIVE, сегодня в Киеве также прогнозировали дожди и сильный ветер. Несмотря на это, температура воздуха оставалась комфортной.

А в Киевской области дожди размыли Национальное военное кладбище. В Киевском эколого-культурном центре подчеркнули, что место для НВМК было выбрано с грубым игнорированием природных условий.