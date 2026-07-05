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Главная Киев В Киевской области дожди размыли Национальное военное кладбище: видео

В Киевской области дожди размыли Национальное военное кладбище: видео

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 13:56
Ливни повредили Национальное военное кладбище под Киевом
Национальное военное кладбище после ливня. Фото: скриншот из видео, коллаж: Новини.LIVE

Дожди размыли Национальное военное кладбище в Киевской области. На территории строительной площадки наблюдаются масштабные разрушения. В частности, провалился асфальт, а насыпные дороги размыло; кроме того, грунт смыло потоками воды.

Об этом сообщает Киевский эколого-культурный центр, передает Новини.LIVE.

Национальное военное мемориальное кладбище после ливня

Инфраструктура кладбища не выдержала испытания непогодой.

Вода, стекающая с территории строительства и мест захоронений, движется вниз — в сторону реки Виты-Почтовой и дальше. Именно о таких угрозах местные жители, гидрологи и экологи предупреждали уже давно.

"Но вместо ответов — территорию кладбища закрыли от посторонних глаз. Людей не допускают в зону захоронений, подальше от того, что может показать реальную цену решений, принятых вопреки предостережениям общественности, специалистов и здравого смысла", — говорится в сообщении.

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В зоне захоронений образовались провалы. Рабочие срочно засыпали их, а территорию — закрыли.

В Киевском эколого-культурном центре подчеркнули, что место для НВМК выбрано с грубым игнорированием природных условий.

"Впереди еще осенние дожди, зимние оттепели, весенние паводки и новые ливни. Скрыть кладбище от глаз можно. Скрыть проблему — нет. И это сейчас — лишь несколько сотен захоронений", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Третий армейский корпус, 29 января Верховный Суд Украины признал незаконным выделение земли под Национальное военное мемориальное кладбище в Мархаловском лесу в Киевской области. Это решение вызвало критику со стороны военных, которые подчеркнули, что на этой территории уже похоронены украинские защитники.

Первые захоронения на Национальном мемориальном военном кладбище состоялись в августе прошлого года. Там похоронили защитников, имена которых не установлены.

непогода кладбище Киевская область
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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