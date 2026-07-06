Погода в Киеве 7 июля — когда ожидать дождя

Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 7 июля, в Киеве и Киевской области ожидается переменная облачность. Ночью осадков не прогнозируется, однако днём местами пройдут кратковременные дожди.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Киеве на 7 июля

По прогнозу синоптиков, ветер будет юго-западным со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха в Киевской области ночью составит +11...+16 °С, а днем воздух прогреется до +19...+24 °С.

В столице ночью ожидается +14...+16 °С, а днем столбики термометров покажут +22...+24 °С.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра

Как писали Новости.LIVE, сегодня киевлян предупреждали о сильном ветре с порывами 15–20 м/с. Несмотря на это, температура воздуха прогреется до +20...+25 °С.

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