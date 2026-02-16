Воздушная тревога в Киеве 16 февраля из-за баллистики

Вражеская ракета в небе. Иллюстративное фото: Reuters

Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, в ночь на 16 февраля. Причиной сигнала стала угроза применения баллистики.

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.

Тревога в Киеве 16 февраля

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", — говорится в сообщении в 03:20.

Параллельно в Воздушных силах ВСУ тоже подтвердили угрозу баллистики, после чего зафиксировали скоростную цель в направлении Киевской области.

Позже мониторинговые каналы предполагали, что РФ, вероятно, запускает ракеты "Циркон".

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:24 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что в ночь на 12 февраля в Киеве тоже объявляли тревогу из-за угрозы обстрела баллистикой.

Также мы писали, что вечером 8 февраля в столице были слышны звуки взрывов. Россияне тогда запустили баллистические ракеты.