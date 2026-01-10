Видео
Главная Киев В Киевской области прогремели взрывы — что известно

В Киевской области прогремели взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 09:32
Взрывы в Киевской области утром 10 января — детали от ОВА
Дым поднимается после взрыва. Иллюстративное фото: Великоновоселковская МВА

В Киевской области прогремели взрывы утром в субботу, 10 января. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога в связи с атакой российских "шахедов".

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

Читайте также:

Атака России на Киевскую область 10 января

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — отметили в администрации.

Также в ОВА призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги и соблюдать информационную тишину — не снимать и не фотографировать работу ПВО.

В Киевской области прогремели взрывы — что известно - фото 1
Сообщение Киевской ОВА. Фото: скриншот

Сразу после взрывов в Киевской области объявили об отбое угрозы. Как известно, опасность объявляли из-за российского обстрела.

В Киевской области прогремели взрывы — что известно - фото 2
Оповещение Воздушных сил. Фото: скриншот

Сейчас "краснеют" Запорожская, Донецкая области, а также части Харьковской, Одесской и Николаевской областей.

Вибухи на Київщині - з чим пов'язані
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что россияне атаковали Киевскую область и в ночь на 10 декабря — в столице и регионе дважды объявляли воздушную тревогу. Узнайте, о какой опасности предупреждали Воздушные силы.

Также мы сообщали, что Киевщина страдала от массированных обстрелов и в пятницу, 9 января. В результате атаки погибли местные жители, в частности, медицинский работник, зафиксированы многочисленные разрушения инфраструктуры.

Добавим, что ночью 10 января РФ нанесла удары по Днепропетровской области и областному центру. Больше всего пострадал Кривой Рог, где обнаружили двух раненых.

взрыв беспилотники Киевская область обстрелы ПВО атака
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
