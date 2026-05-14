На Киевщине раздаются взрывы: в ОВА назвали причину

Дым после взрывов.

Взрывы слышны на Киевщине ночью, в четверг, 14 мая. В Киевской области продолжается воздушная тревога. Есть угроза ракетных и дроновых ударов.

В Киевской ОВА сообщили, что в воздушном пространстве зафиксировали БпЛА — работает ПВО, передает Новини.LIVE.

Что известно о взрывах в Киевской области ночью 14 мая

Воздушную тревогу в столице объявили в 00:50, а во всех районах Киевской области — в 00:52. По состоянию на 01:45, по информации Воздушных Сил ВС Украины, группы БпЛА из Днепропетровской области находились на Полтавщине и держали курс на Киевщину.

В 02:17 в ОВА призвали граждан находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги. Также напомнили о важности информационной тишины: фиксировать и выкладывать в сеть работу защитников Украины нельзя.

Карта воздушных тревог по состоянию на 02:32 14 мая

По состоянию на 02:32 14 мая красные на карте воздушных тревог все области за исключением Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Хмельницкой, Черновицкой и Ровенской.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Киевскую ГВА сообщал, что в ночь на 12 мая россияне нанесли удар по Киеву. Обломки БпЛА упали на крышу 16-этажки. Вспыхнул пожар.

Также Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Киева писал, что ночью 12 мая РФ атаковала Киевскую область ударными беспилотниками. В Фастовском районе горел детский сад. Обошлось без жертв.