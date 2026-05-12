В Киеве из-за атаки РФ горела крыша многоэтажки из-за атаки РФ

В Киеве из-за атаки РФ горела крыша многоэтажки

В Киеве из-за атаки РФ горела крыша многоэтажки

Дата публикации 12 мая 2026 06:00
Пожарный тушит огонь. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 12 мая после того, как закончилось трехдневное перемирие, снова вернулись к атакам по Киеву. В результате попыток вражеской атаки в столице горела крыша одной из многоэтажек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт КГГА.

Первые последствия атаки РФ на Киев

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале написал, что последствия были зафиксированы на Оболони.

"По уточненной информации, в результате падения обломков БПЛА на крышу 16-этажного жилого дома на Оболони, возник пожар. Его ликвидировали. В доме повреждена крыша технического этажа. Других разрушений нет", — говорится в сообщении.

В то же время он добавил, что за помощью медиков никто не обращался.

Пост Кличко о последствиях атаки. Фото: скриншот

Обновлено в 06:35

Киевская полиция в Telegram подтвердила последствия атаки в Оболонском районе, о которых рассказывал Кличко.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа районного управления, которая документирует последствия вражеской атаки и фиксирует повреждения", — говорится в сообщении.

Также правоохранители показали кадры последствий атаки.

Киев атаковали дроны 12 мая — горела крыша высотки
Поврежденное высотное здание в Киеве. Фото: полиция Киева
Киев под ударом 12 мая — горела крыша высотки
Поврежденное высотное здание в Киеве. Фото: полиция Киева

Как сообщало Новини.LIVE, этой ночью, 12 мая, в Киеве впервые после трехдневного перемирия объявили воздушную тревогу. Вскоре в столице раздавались взрывы и была слышна работа ПВО.

Также мы писали, что в Святошинском районе Киева за все время полномасштабной войны повреждено 336 жилых домов. По состоянию на сейчас большинство объектов уже восстановлены.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
