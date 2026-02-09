В Киеве ночью загорелась трансформаторная подстанция — что известно

В Киеве горела трансформаторная подстанция — что рассказали очевидцы
В ночь на 9 февраля в одном из районов Киева загорелась трансформаторная подстанция. Перед возгоранием напряжение в доме достигло 380 ватт.
Об этом местная жительница рассказала корреспонденту Новини.LIVE Дмитрию Шеремету.
В Киеве загорелась трансформаторная подстанция — что известно
Сегодня ночью, 9 февраля, в Оболонском районе Киева загорелась трансформаторная подстанция.
Местная жительница рассказала, что возгорание произошло около трех часов ночи. Однако, по ее словам, уже в пять утра спасатели потушили пожар.
Перед возгоранием напряжение в доме достигло 380 ватт. В результате пожара сгорела не только подстанция, но и автомобили, стоявшие рядом.
Ранее в ГСЧС информировали, что 9 февраля в 03:54 поступило сообщение о пожаре на проспекте Оболонском.
По информации спасателей, горела трансформаторная подстанция, существовала угроза распространения огня на рядом припаркованные автомобили. Пожар ликвидировали в 04:24.
Жертв или пострадавших нет. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.
Напомним, что сегодня президент Зеленский проинформировал о ситуации со светом и теплом по Украине после ударов РФ по энергетике.
