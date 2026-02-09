В Киеве ночью загорелась трансформаторная подстанция — что известно

Трансформаторная подстанция, загоревшаяся в Оболонском районе Киева. Фото: Дмитрий Шеремет/Новини.LIVE

В ночь на 9 февраля в одном из районов Киева загорелась трансформаторная подстанция. Перед возгоранием напряжение в доме достигло 380 ватт.

Об этом местная жительница рассказала корреспонденту Новини.LIVE Дмитрию Шеремету.

Сегодня ночью, 9 февраля, в Оболонском районе Киева загорелась трансформаторная подстанция.

Трансформаторная подстанция, загоревшаяся в Киеве в ночь на 9 февраля. Фото: Дмитрий Шеремет/Новини.LIVE

Местная жительница рассказала, что возгорание произошло около трех часов ночи. Однако, по ее словам, уже в пять утра спасатели потушили пожар.

Работники ДТЭК возле трансформаторной подстанции, которая горела в Оболонском районе Киева. Фото: Дмитрий Шеремет/Новини.LIVE

Перед возгоранием напряжение в доме достигло 380 ватт. В результате пожара сгорела не только подстанция, но и автомобили, стоявшие рядом.

Автомобиль, сгоревший в результате пожара на трансформаторной подстанции в Киеве. Фото: Дмитрий Шеремет/Новини.LIVE

Ранее в ГСЧС информировали, что 9 февраля в 03:54 поступило сообщение о пожаре на проспекте Оболонском.

По информации спасателей, горела трансформаторная подстанция, существовала угроза распространения огня на рядом припаркованные автомобили. Пожар ликвидировали в 04:24.

Жертв или пострадавших нет. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

Напомним, что сегодня президент Зеленский проинформировал о ситуации со светом и теплом по Украине после ударов РФ по энергетике.

Недавно Новини.LIVE показали, как выглядит Дарницкая ТЭЦ после массированного обстрела РФ.