Олени стали звездами зимы в Чернобыльском заповеднике

В Чернобыльском заповеднике продолжают встречать оленей. Животные уже стали настоящими звездами этой зимы.

Об этом сообщила пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook в четверг, 5 февраля, передает Новини.LIVE.

Олени в Чернобыльском заповеднике

Олени в заповеднике бьют рекорды по встречаемости.

"Наши специалисты радуются каждому появлению и даже успевают ловить моменты для фото", — говорится в сообщении.

Напомним, аномальная погода в январе стала серьезным испытанием для обитателей Чернобыльского заповедника.

Ранее исследователи показали фото с волком, которого заметили в заповеднике.