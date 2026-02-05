Видео
Україна
Видео

Звезды зимы — олени из заповедника Чернобыля удивляют встречами

Звезды зимы — олени из заповедника Чернобыля удивляют встречами

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 21:13
Олени стали звездами зимы в Чернобыльском заповеднике
Олени в Чернобыльском заповеднике. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

В Чернобыльском заповеднике продолжают встречать оленей. Животные уже стали настоящими звездами этой зимы.

Об этом сообщила пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook в четверг, 5 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Олени в Чернобыльском заповеднике

Олени в заповеднике бьют рекорды по встречаемости.

Олені в Чорнобильському заповіднику
Олени в заповеднике. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018
Чорнобильський заповідник
Чернобыльский заповедник. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018
Чорнобильський заповідник
Олени. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

"Наши специалисты радуются каждому появлению и даже успевают ловить моменты для фото", — говорится в сообщении.

Пост Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Фото: скриншот

Напомним, аномальная погода в январе стала серьезным испытанием для обитателей Чернобыльского заповедника.

Ранее исследователи показали фото с волком, которого заметили в заповеднике.

животные Чернобыль заповедник олени Чернобыльская зона
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
