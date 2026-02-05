Олени стали звездами зимы в Чернобыльском заповеднике

Звезды зимы — олени из заповедника Чернобыля удивляют встречами
Дата публикации 5 февраля 2026 21:13
Олени в Чернобыльском заповеднике. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018
В Чернобыльском заповеднике продолжают встречать оленей. Животные уже стали настоящими звездами этой зимы.
Об этом сообщила пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook в четверг, 5 февраля, передает Новини.LIVE.
Олени в Чернобыльском заповеднике
Олени в заповеднике бьют рекорды по встречаемости.
"Наши специалисты радуются каждому появлению и даже успевают ловить моменты для фото", — говорится в сообщении.
Напомним, аномальная погода в январе стала серьезным испытанием для обитателей Чернобыльского заповедника.
Ранее исследователи показали фото с волком, которого заметили в заповеднике.
