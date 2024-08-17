Скандал с восстановлением Охматдета - благотворительный фонд ответил на обвинение

Пострадавший корпус больницы "Охматдет". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Руководитель благотворительного фонда " Охматдет - здоровое детство" Евгений Вембер отреагировал на требование больницы перевести собранные средства на восстановление заведения. Там заявили, что не будут этого делать, поскольку на них оказывают давление .

Об этом Евгений Уэмбер сообщил в Facebook в пятницу, 16 августа.

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Почему Фонд не отдает деньги на восстановление Охматдета

Уэмбер отметил, что средства, которые Фонд собрал для Охматдета, останутся на его счету, поскольку больница ни разу не обратилась к ним за помощью с официальным письмом .

"Мы получили письмо от Национальной полиции Украины о проведении досудебного следствия и истребовании копий документов. На нас давят, чтобы мы перечислили средства на казначейские счета больницы. Уже и сейчас", - пояснил глава Фонда.

Протокол собрания участников Фонда

Протокол собрания участников Фонда

Протокол собрания участников Фонда

Протокол собрания участников Фонда

Письмо от Нацполиции

Письмо от Нацполиции 1/6 ​ 6

Он также рассказал, что Министерство здравоохранения ссылается на статью 5 Закона Украины "О благотворительности и благотворительных организациях", которая не предусматривает перечисление собранных средств на государственные или другие счета без оснований . Выполнение этого требования нарушит законодательство.

" До получения разъяснения мы откладываем рассмотрение перевода средств на казначейские счета . Я снова подчеркиваю — Фонд оплатит проведение ремонта и закупку медицинского оборудования для больницы. Для этого только нужны официальные запросы от больницы "Охматдет" и целевое назначение. Как это было всегда" , - подчеркнул глава Фонда.

В то же время Уэмбер приглашает в состав Наблюдательного совета Фонда Первую леди Украины Елену Зеленскую , "чтобы подтвердить нашу прозрачность и открытость".

Скриншот сообщения с Facebook-страницы Евгения Вембера

Скандал со средствами для восстановления "Охматдета"

Директор больницы Владимир Жовнир на своей странице в Facebook сообщил, что благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство" медлит с перечислением средств , которых собрал почти 400 миллионов гривен после российской ракетной атаки на больницу.

Он требует перечислить деньги на казначейский счет Охматдета. Кроме того, больница рассматривает возможность разорвать отношения с фондом.