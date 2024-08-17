Скандал с восстановлением Охматдета - благотворительный фонд ответил на обвинение

Скандал с переводом средств на "Охматдет" — в благотворительном фонде ответили на обвинение
Руководитель благотворительного фонда " Охматдет - здоровое детство" Евгений Вембер отреагировал на требование больницы перевести собранные средства на восстановление заведения. Там заявили, что не будут этого делать, поскольку на них оказывают давление .
Об этом Евгений Уэмбер сообщил в Facebook в пятницу, 16 августа.
Почему Фонд не отдает деньги на восстановление Охматдета
Уэмбер отметил, что средства, которые Фонд собрал для Охматдета, останутся на его счету, поскольку больница ни разу не обратилась к ним за помощью с официальным письмом .
"Мы получили письмо от Национальной полиции Украины о проведении досудебного следствия и истребовании копий документов. На нас давят, чтобы мы перечислили средства на казначейские счета больницы. Уже и сейчас", - пояснил глава Фонда.
-
Протокол собрания участников Фонда
-
Протокол собрания участников Фонда
-
Протокол собрания участников Фонда
-
Протокол собрания участников Фонда
-
Письмо от Нацполиции
-
Письмо от Нацполиции
Он также рассказал, что Министерство здравоохранения ссылается на статью 5 Закона Украины "О благотворительности и благотворительных организациях", которая не предусматривает перечисление собранных средств на государственные или другие счета без оснований . Выполнение этого требования нарушит законодательство.
" До получения разъяснения мы откладываем рассмотрение перевода средств на казначейские счета . Я снова подчеркиваю — Фонд оплатит проведение ремонта и закупку медицинского оборудования для больницы. Для этого только нужны официальные запросы от больницы "Охматдет" и целевое назначение. Как это было всегда" , - подчеркнул глава Фонда.
В то же время Уэмбер приглашает в состав Наблюдательного совета Фонда Первую леди Украины Елену Зеленскую , "чтобы подтвердить нашу прозрачность и открытость".
Скандал со средствами для восстановления "Охматдета"
Директор больницы Владимир Жовнир на своей странице в Facebook сообщил, что благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство" медлит с перечислением средств , которых собрал почти 400 миллионов гривен после российской ракетной атаки на больницу.
Он требует перечислить деньги на казначейский счет Охматдета. Кроме того, больница рассматривает возможность разорвать отношения с фондом.
Читайте Новини.LIVE!