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На Киевщине мужчина с гранатой ограбил аптеку из-за гибели брата — смягчило ли это приговор суда

24 июля 2024 07:27
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Из-за гибели брата на фронте житель Бородянки ограбил аптеку, но раскаялся и сам пришел в полицию.
Ручная граната. Иллюстрационное изображение. Фото: Нацполиция Украины
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В Бородянке, Киевской области местный житель в шоковом состоянии после гибели брата на фронте взял муляж гранаты и ограбил аптеку. Из-за искреннего раскаяния и самостоятельного прихода в полицию суд значительно смягчил ему приговор.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Как выяснилось в ходе следствия, обвиняемый после сообщения о гибели брата на войне, находясь в шоковом состоянии, взял макет ручной гранаты и пошел бродить по городу.

Зайдя в аптеку "Витаминка", он стал угрожать макетом гранаты и приказал директору аптеки отдать деньги из кассы. Таким образом, присвоил себе 590 грн.

Вернувшись домой, мужчина искренне раскаялся в своем поступке, рассказал все жене и пошел к участковому инспектору сдаваться.

На суде обвиняемый полностью признал свою вину и сказал, что не собирался грабить аптеку и пугать сотрудниц, потому что и так имел в кармане 400 грн. Но свои действия объяснить не может, потому что находился в шоковом состоянии.

В свою очередь жена грабителя подтвердила его слова, а директор аптеки на суде отметила, что не сильно испугалась нападающего, видела его депрессивное состояние через витрину, но на всякий случай деньги отдала.

Что решил суд

Поскольку обвиняемый сам сдался стражам порядка, искренне раскаялся, никогда не привлекался к уголовной ответственности, а также имеет на обеспеченного несовершеннолетнего ребенка, то суд значительно смягчил приговор.

В целом мужчину судили по серьезной статье — грабеж с применением особо опасного оружия, да еще в условиях военного положения. Но суд учел все нюансы дела, свидетельские показания, психологическое состояние, искреннее раскаяние и решил, что этот человек обязательно исправится и без тюремного заключения. Итак, мужчине было назначено три года испытательного срока без конфискации имущества.

Ранее мы рассказывали, как житель города Черноморск Одесской области решил совершить мошенничество и подменить купленный слиток золота на подделку, чтобы Новая Почта оплатила убытки.

А в Тернопольской области мужчина напал на односельчанина, который не сдал деньги на ВСУ.

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