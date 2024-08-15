УЗ вводит дополнительные рейсы Интерсити+ из Киева в Одессу - по какому графику будут курсировать

Поезд "Тарпан". Иллюстративное фото: ПАО "Крюківський вагонобудівний завод"

Компания "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы скоростных поездов "Интерсити+" сообщением Киев — Одесса. Маршрутом будет курсировать поезд, прошедший плановый ремонт.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram в четверг, 15 августа.

Читайте также:

Дополнительные рейсы из Киева в Одессу

Так, поезд №761/762 будет отправляться по отдельным датам из Киева в 06:03, а из Одессы — в 14:20.

В Укрзализныце отметили, что по маршруту будет курсировать межрегиональный двухсистемный поезд ЕКр1-001 "Тарпан". Он в этом году отмечает 10 лет эксплуатации и уже прошел плановый ремонт.

Билеты уже доступны в приложении Укрзализныци.