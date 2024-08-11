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Зеленский заявил, что Россия атаковала этой ночью Киевскую область ракетой из КНДР

11 августа 2024 13:01
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Россия атаковала Киевскую область ракетой из КНДР — реакция Зеленского
Разбор завалов в Киевской области после удара северокорейской ракетой. Фото: ГСЧС Киевской области
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Ночью 11 августа Россия атаковала Киевскую область северокорейской ракетой. В результате атаки погиб мужчина с ребенком.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Глава государства выразил соболезнования семье погибших.

"Мои соболезнования родным и близким. Еще три человека пострадали, среди них ребенок — 12 лет мальчику. По предварительной информации, россияне применили северокорейскую ракету, и это был очередной сознательный террористический удар против Украины", — говорит он, и добавил, что тип ракеты устанавливают.

Глава государства также отметил, что за одну эту неделю российская армия ударила более 30 ракетами и более 800 корректируемыми авиабомбами. И в очередной раз поблагодарил партнеров за оказанную военную помощь.

"У русских нет никаких географических ограничений на применение такого оружия — с первых дней полномасштабной войны вся территория нашего государства под угрозой постоянных ударов. Когда украинская дальнобойность не будет иметь лимитов, эта война точно получит лимит — мы реально приблизим ее справедливое завершение", — сказал президент Украины.

Ракетный удар по Киевской области 11 августа — что известно

Напомним, в Киевской области ночью 11 августа прогремели взрывы из-за угрозы от летевших с юга северокорейских ракет. В результате атаки в Броварском районе области погибли мужчина и ребенок, которых нашли под завалами дома.

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