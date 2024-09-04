Пожар в Киеве 4 сентября

В одном из районов Киева пылает пожар — над городом густой столб черного дыма
4 сентября 2024 12:54
Дым на месте возгорания. Фото: ТСН
В Киеве разразился масштабный пожар, на левом берегу можно увидеть густой черный дым. Пожар также виден с правого берега столицы.
Об этом сообщает ТСН в среду, 4 сентября.
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В социальных сетях сообщают, что пламя вспыхнуло недалеко от гаражей на Троещине.
"На открытой территории в районе улицы Электротехническая горит мусор на площади 50 квадратных метров. Распространение огня остановлено. На месте работают спасатели", — сообщили ТСН в ГСЧС Киева.
Причины возгорания мусора пока не известны.
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