Пожар в Киеве 4 сентября

Дым на месте возгорания. Фото: ТСН

В Киеве разразился масштабный пожар, на левом берегу можно увидеть густой черный дым. Пожар также виден с правого берега столицы.

Об этом сообщает ТСН в среду, 4 сентября.

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В социальных сетях сообщают, что пламя вспыхнуло недалеко от гаражей на Троещине.

"На открытой территории в районе улицы Электротехническая горит мусор на площади 50 квадратных метров. Распространение огня остановлено. На месте работают спасатели", — сообщили ТСН в ГСЧС Киева.

Причины возгорания мусора пока не известны.