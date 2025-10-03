Видео
Главная Киев В Киеве на Северном мосту на ходу вспыхнула машина — видео

В Киеве на Северном мосту на ходу вспыхнула машина — видео

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 09:29
Горит авто в Киеве на Северном мосту 3 октября — причина
Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС

В Оболонском районе на Северном мосту загорелось авто. На месте работали пожарные.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE и пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в пятницу, 3 октября.

Есть ли пострадавшие в результате пожара

Впоследствии в ГСЧС Киева уточнили, что возгорание произошло во время движения в моторном отсеке легкового автомобиля. Пожар локализовали в 08:35, а в 08:45 — ликвидировали.

горить авто
Пожар ликвидировали. Фото: ГСЧС

"3 октября в 08:02 поступило сообщение о пожаре на Северном мосту. Жертв или пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

Напомним, вечером 2 октября в Житомире вспыхнул пожар в общежитии.

Также в результате российской атаки вспыхнул санаторий на Киевщине.

Киев мост пожар авто спасатели ГСНС
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
