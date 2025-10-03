Горит авто в Киеве на Северном мосту 3 октября — причина

В Киеве на Северном мосту на ходу вспыхнула машина — видео
В Оболонском районе на Северном мосту загорелось авто. На месте работали пожарные.
Об этом сообщает журналист Новини.LIVE и пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в пятницу, 3 октября.
Есть ли пострадавшие в результате пожара
Впоследствии в ГСЧС Киева уточнили, что возгорание произошло во время движения в моторном отсеке легкового автомобиля. Пожар локализовали в 08:35, а в 08:45 — ликвидировали.
"3 октября в 08:02 поступило сообщение о пожаре на Северном мосту. Жертв или пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.
