В Киеве капитально ремонтируют путепровод возле метро Черниговская

В Киеве объявили тендер на проведение капитального ремонта путепровода возле станции метро "Черниговская". Речь идет о транспортной развязке, соединяющей улицу Миропольскую, Броварской проспект и Святошинско-Броварскую линию метрополитена.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского совета.

В Киеве отремонтируют путепровод возле "Черниговской"

Путепровод, построенный еще в 1967 году, требует полного обновления из-за изношенности и многочисленных конструктивных дефектов.

Как отмечают в "Киевавтодоре", капитальный ремонт позволит улучшить пропускную способность этого транспортного участка, обеспечить безопасное и комфортное движение для автомобилей и пешеходов, а также восстановить надлежащее техническое состояние сооружения в Днепровском районе столицы.

В рамках проекта планируют заменить мостовое полотно, отремонтировать опоры и пролетные конструкции, переустроить коммуникационные сети, установить новые перильные и барьерные ограждения, а также модернизировать освещение. Кроме того, предусмотрено обустройство новых трамвайных путей, обновление подходов к путепроводу с обустройством велодорожек и проведение благоустройства прилегающей территории после завершения работ.

Во время реконструкции учтут принципы безбарьерности, чтобы обеспечить удобный доступ для людей с инвалидностью и маломобильных групп. В частности, предусмотрено понижение бордюров и обустройство тактильной навигации.

Прием предложений на участие в тендере продлится до 18 ноября 2025 года.

