На Теремках под угрозой 600 деревьев: архитектор об альтернативе

Вырубка деревьев на Теремках в Киеве 7 августа. Фото: Александр Саюн/Новости.LIVE

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В районе Теремки в Киеве количество деревьев, которые планируется срубить при прокладке теплотрассы, можно было значительно сократить — до примерно 20 деревьев. Для этого, по словам председателя Киевского отделения Архитектурной палаты Национального союза архитекторов Украины Алексея Шемотюка, достаточно было изменить проект прокладки теплотрассы.

Об этом он заявил в эфире программы "Київський час".

Почему деревья оказались под угрозой

По словам Алексея Шемотюка, нынешний вариант проекта предусматривает прокладку трубы диаметром около одного метра через территорию на Теремках. Реализация такого решения может привести к вырубке около 600 деревьев.

В то же время архитектор утверждает, что при корректировке проекта количество зеленых насаждений, которые пришлось бы удалить, можно было бы сократить примерно до 20.

Шемотюк подчеркнул, что предложенный вариант прокладки теплотрассы не связан напрямую с развитием распределенной когенерации. По его мнению, он также не обеспечивает городу дополнительную устойчивость перед отопительным сезоном.

Проект можно было реализовать с меньшими потерями для парка

Председатель киевского отделения Архитектурной палаты считает, что при разработке проекта недостаточно внимания уделили минимизации ущерба для зеленой зоны.

"Никто не заинтересован в том, чтобы этот проект был реализован как можно дешевле и с минимальным ущербом для парка", — заявил Шемотюк.

По его словам, изменение технического решения могло бы позволить провести необходимые работы с гораздо меньшим вмешательством в территорию и сохранить большую часть деревьев.

В то же время он поставил под сомнение целесообразность именно такой масштабной прокладки теплотрассы с учетом заявленной цели повышения энергетической устойчивости Киева.

Новини.LIVE писали, что на Теремках в Киеве возник конфликт вокруг строительства теплосети. Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев встретился с местными жителями и другими киевлянами, чтобы обсудить спорные вопросы, связанные с проведением работ. Участие в споре также принял ветеран Олег Симороз.

Новини.LIVE сообщали, что скандал разгорелся из-за вырубки многолетних деревьев на участке, где планируется расширить котельную. Ожидается, что реализация проекта будет способствовать децентрализации системы теплоснабжения и позволит обеспечить теплом около 250 жилых домов.