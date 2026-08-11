Скандал на Теремках: ради котельной вырубают старые дубы

Акция против вырубки лесов в Теремках в Киеве. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

В Киеве на Теремках разгорелся скандал из-за вырубки старых деревьев на территории, где планируется расширить местную котельную. Проект призван способствовать децентрализации теплоснабжения и обеспечить отоплением около 250 домов.

Об этом народный депутат от партии "Батьківщина" Алексей Кучеренко рассказал в эфире Вечір.LIVE.

На Теремках вырубают деревья

По словам Кучеренко, деревья, подлежащие вырубке, действительно являются старыми дубами и другими насаждениями. В то же время территория, на которой они растут, не имеет статуса парковой зоны.

Политик отметил, что у жителей района есть основания спрашивать, почему для расширения тепловой инфраструктуры выбрали именно этот участок.

"Мы здесь видим дубы, нам это приятно, а вы здесь прокладываете какую-то теплотрассу", — передал позицию местных жителей Кучеренко.

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Котельную хотят расширить до 250 домов

В настоящее время отопление микрорайонов Теремки-1 и Теремки-2 в значительной степени зависит от ТЭЦ-5, расположенной на Выдубичах. По словам Кучеренко, из-за такой централизованной системы прошлой зимой жители десятков многоэтажек долгое времяоставались без тепла.

На самих Теремках уже работает небольшая локальная котельная, которая ранее могла обеспечивать примерно 30 домов.

"И именно поэтому Киев выбрал определенные районы для того, чтобы усилить эту котельную, сделать так, чтобы она могла обслуживать не 30, а 250 домов", — пояснил депутат.

По его словам, расширение котельной должно сделать систему более децентрализованной и уменьшить зависимость района от крупной ТЭЦ.

В то же время вопрос вырубки старых деревьев остается предметом обсуждения среди жителей Теремок.

Напомним, что Новини.LIVE сообщали, что в Голосеевском районе Киева возник спор из-за вырубки деревьев на Теремках, где планируют проложить резервную теплосеть. Местные жители пытаются остановить работы, из-за чего между протестующими и правоохранителями уже произошли столкновения.

В субботу, 8 августа, в Киеве около 200 человек вышли на протест против вырубки деревьев в сквере "Теремки".

После этих протестов местных жителей вырубку деревьев временно приостановили. Работы не проводили до 11 августа.

Также Новини.LIVE сообщали, что в воскресенье, 9 августа, возле здания Киевской городской государственной администрации активисты провели акцию против вырубки деревьев на Теремках. Они призвали власти обнародовать документы, на основании которых проводятся работы, а также объяснить причины изменения маршрута теплосети. Участники протеста заявляют, что согласно нынешнему проекту теплосеть прокладывают через сквер, что требует вырубки деревьев.