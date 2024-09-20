В Киеве 19 сентября отмечается значительная загрязненность воздуха

Загрязненный воздух в Киеве. Фото: t.me/kievreal1

Утром 19 сентября Киев накрыло смогом — вероятно, из-за пожаров в экосистеме Киевской области. В Киевской городской госадминистрации предупредили об ухудшении качества воздуха и посоветовали жителям столицы не проветривать помещения и отказаться от длительных прогулок.

Тем временем киевляне делятся в пабликах фотографиями задымленного города.

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Воздух в Киеве. Фото: t.me/kievreal1

Киевляне жалуются на качество воздуха

Украинский ресурс SaveEcoBot, позволяющий мониторить информацию о загрязнении воздуха, сообщает о значительном ухудшении качества воздуха в Киеве и области. Большинство меток на карте красные, что сигнализирует об очень вредном уровне индекса качества воздуха (AQI).

В двух районах — на улице Сечевых Стрельцов и в Броварах — уровень AQI отмечен как опасный.

Качество воздуха в Киеве. Фото: скриншот

Также жители столицы получают сообщения о загрязненности воздуха и советы, как улучшить самочувствие.