В Киеве 19 сентября отмечается значительная загрязненность воздуха

Опасность в Киеве — жители столицы делятся кадрами задымленного города
Утром 19 сентября Киев накрыло смогом — вероятно, из-за пожаров в экосистеме Киевской области. В Киевской городской госадминистрации предупредили об ухудшении качества воздуха и посоветовали жителям столицы не проветривать помещения и отказаться от длительных прогулок.
Тем временем киевляне делятся в пабликах фотографиями задымленного города.
Киевляне жалуются на качество воздуха
Украинский ресурс SaveEcoBot, позволяющий мониторить информацию о загрязнении воздуха, сообщает о значительном ухудшении качества воздуха в Киеве и области. Большинство меток на карте красные, что сигнализирует об очень вредном уровне индекса качества воздуха (AQI).
В двух районах — на улице Сечевых Стрельцов и в Броварах — уровень AQI отмечен как опасный.
Также жители столицы получают сообщения о загрязненности воздуха и советы, как улучшить самочувствие.
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